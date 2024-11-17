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Çin'in Cuhay Havacılık Fuarı'nda 38,7 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzalandı

Cuhay Havacılık Fuarı'nda toplam 38,7 milyar dolarlık anlaşmalar imzalandı ve yeni nesil uçaklar sergilendi.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:05
Çin'in Cuhay Havacılık Fuarı'nda 38,7 Milyar Dolar Değerinde Anlaşmalar İmzalandı

Çin'in Cuhay Havacılık Fuarı'nda Büyük Anlaşmalar

Çin'in Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde, 12-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen havacılık fuarında, toplam 280 milyar yuan (yaklaşık 38,7 milyar dolar) değerinde satın alma anlaşmaları imzalandığı bildirildi.

Fuar Katılımcıları ve Ziyaretçi Sayısı

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, bu yıl 15'incisi düzenlenen fuara 47 ülke ve bölgeden 1000'den fazla firma katıldı. İlk üç günü profesyonel alıcılara özel olan etkinlik, sonraki üç günde halka açılarak yaklaşık 600 bin ziyaretçi topladı.

Yerli Üretim Uçak ve Silah Sistemleri

Cuhay Havacılık Fuarı, Çin'in askeri ve sivil havacılık alanındaki ilerlemelerini sergileyen önemli bir platform olarak işlev görüyor. Bu yıl, yeni nesil hayalet savaş uçağı J-35A, AEF1200 model büyük uçak motoru ve HQ-19 karadan havaya füze sistemi gibi pek çok yerli üretim ürün ilk kez sergilendi. Ayrıca, entegre uzay-hava savaş uçağı prototipi de fuarda yer aldı.

Çin Donanması ve Rusya'nın Gösterisi

Çin Donanması, bu yılki fuarda ilk kez yer alarak, uçak gemilerine özel tasarlanmış "J-15" sınıfı savaş jetleri ile "J-15T" ve "J-15D" elektronik harp uçaklarını gösteri uçuşu yaptı. Ayrıca, yerli üretim yolcu uçaklarından C929 uzun mesafe geniş gövdeli uçak modeli ilk siparişini alırken, C919 ve C909 ile ilgili yeni siparişler de verildi.

Rusya'nın Katkısı ve Yeni Uçaklar

Çin-Rusya Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı için Çin'de bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu da fuarı ziyaret etti. Rusya'nın hava akrobasi takımı Russian Knights gösteri uçuşu düzenlerken, yeni nesil savaş uçağı Su-57E'nin de ilk siparişi alındığı duyuruldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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