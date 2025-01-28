Çin'in DeepSeek Yapay Zeka Modeli, Dünyada Ses Getirdi

Ucuza Mal Edilen Yapay Zeka DeepSeek, Gündemi Sarstı

DeepSeek, daha ekonomik geliştirilmesi ve hızlı yükselişi ile dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Çin merkezli yapay zeka modeli, ABD'li OpenAI'ın popüler sohbet robotu ChatGPT'yi geçerek en çok indirilen yapay zeka uygulaması haline geldi.

Ekonomik Avantajı ile Rekabeti Kızıştırıyor

DeepSeek'in düşük maliyetle geliştirilmesi, ABD dahil olmak üzere global teknoloji piyasasında yeni bir rekabet doğurdu. Ürün, 20 Ocak 2024'te piyasaya sürülen R1 modeli ile büyük başarı elde etti.

Düşük Maliyetle Çarpıcı İlerleme

DeepSeek'in gelişiminde, benzer yapay zeka sistemlerinin kullandığı çiplerden çok daha azına ihtiyaç duyuluyor. Örneğin, diğer yapay zeka uygulamaları 16,000'den fazla çip kullanırken, DeepSeek sadece 2000 çiple çalışıyor. Bu da modelin Nvidia H800s çip modelini kullanarak 6 milyon dolardan daha az bir maliyetle geliştirilmesini sağladı. Oysa OpenAI’ın en son sürümü olan ChatGPT, geliştirilmesi için 100 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

Teknoloji Piyasaları Tepkili

DeepSeek'in yükselişi, global teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturdu. Nvidia hisse fiyatı %18 oranında düşerek 117,26 dolara geriledi ve bu, Mart 2020'den bu yana en yüksek günlük düşüş oldu. Ayrıca, Nvidia'nın piyasa değerindeki kaybın, ABD borsa tarihinin en büyük günlük düşüşü olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

ABD Şirketlerinin Yatırımları ve Rekabet

Çinli bu yapay zeka modelinin ortaya çıkması, Batılı teknoloji firmalarının sektördeki hakimiyetine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, yapay zeka altyapısına bu yıl 60 ila 65 milyar dolar harcama yapmayı planladığını belirtirken, Donald Trump ise ABD'nin yapay zeka altyapısına 500 milyar dolarlık bir yatırım yapacağına dair açıklamalarda bulundu.

DeepSeek'e Dikkat Çeken Açıklamalar

ABD Başkanı Trump, DeepSeek'in gelişimini Amerikan endüstrisi için bir "uyarı işareti" olarak değerlendirdi. Diğer yandan, Sam Altman, DeepSeek'in R1 modelinin özellikle fiyatına göre sağladığı avantajları takdir ettiğini ifade etti. Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanı Ed Husic ise DeepSeek ile ilgili dikkatli olunması gerektiğini belirtti ve benzerinin TikTok tartışmaları gibi gelişmeler yaşanabileceğini öne sürdü.