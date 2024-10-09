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Çin'in Elektrikli Araçlarına Yönelik Gümrük Vergileri Artıyor

Avrupa Birliği ve diğer ülkeler, Çin'den gelen elektrikli araçlara ek gümrük vergileri uygulamaya karar verdi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:59
Çin'in Elektrikli Araçlarına Yönelik Gümrük Vergileri Artıyor

Gümrük Duvarları Yükseliyor

Son yıllarda Çin'in elektrikli araç üreticileri, dünya pazarında önemli bir paya sahip olmaya başlamışken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 4 Ekim'de bu araçlara karşı ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

AB'nin Kararı ve Uygulama

AB, Çin üretimi elektrikli otomobillere %35'e kadar gümrük vergisi getirilmesine onay verdi. Bu karar, yerli otomotiv sanayisini koruma amacı taşıyan ülkeler arasına Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya, Meksika ve Türkiye'yi de ekledi. Yeni Tarifeler

AB Komisyonu, Çin'den gelen elektrikli araçlar üzerindeki sübvansiyonları incelemek amacıyla bir soruşturma başlattı. Bu süreçte; ABD'li Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine %7.8, BYD'ye %17, Geely'ye %18.8 ek vergi uygulanacak. Devlet destekli SAIC Motor ise %35.3 vergiyle karşılaşacak.

Çin'in Üretim Gücü

2023 yılı itibarıyla Çin, elektrikli araç üretiminin %58'ini karşılıyor ve dünyadaki toplam elektrikli araç satışlarının %70'ini oluşturuyor. Bunun yanı sıra, Çinli üreticiler 1.6 milyon aracı ihraç etti. ABD Hazine Bakanı'nın Uyarıları

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'deki makroekonomik dengesizlikleri vurgulayarak, aşırı devlet desteğiyle yapılan yatırımların hem ABD hem de küresel ekonomi için risk oluşturduğunu belirtti.

Ülkelerin Tepkileri

Güney Amerika ülkeleri de Çinli elektrikli araçların artışına karşı gümrük tarifelerinde değişikliğe gidiyor. Türkiye, 2023'te Çin'den gelen elektrikli araçlara %40 gümrük vergisi getirerek bu önlemi alan ülkelerden biri oldu. İkinci 'Çin Şoku' Endişesi

Elektrikli araç üretimi, yeşil dönüşüm sürecinin temel taşlarından biri olarak görülse de ülkeler, bu alanda yaşanabilecek bir ikinci 'Çin şoku'nu önlemek istiyor. 1990'larda yaşanan çelik krizinin benzeri bir durumla karşılaşmak istemeyen ülkeler, yerel sanayilerini korumanın yollarını arıyor.

Daha Fazla Yerelleşme Beklentisi

Pekin yönetimi, karşılıklı gümrük tarifeleri yerine, yurtdışındaki üretimlerini artırarak bu problemin üstesinden gelmeyi planlıyor. Çinli elektrikli araç üreticileri, Avrupa'da fabrikalar kurarak gümrüksüz satış yapmayı hedefliyor.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye, bölgede Çinli üreticilerin yatırım planları açısından önemli bir konumda. BYD, Türkiye'de 1 milyar dolar değerinde bir yatırım yapmayı planlarken, Chery de benzer görüşmelerde bulunuyor.

Elektrikli araç sanayisindeki bu gelişmeler, küresel ekonominin dinamiklerini etkileyerek, ülkelerin yerel sanayilerini nasıl şekillendireceğini belirleyecek.

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