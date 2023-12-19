Çin'in Gansu eyaletinde deprem: En az 111 can kaybı

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre 111 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Deprem, Gansu ve komşu Çinghay eyaletlerinin sınır bölgesinde dün gece yarısına yakın gerçekleşti. Depremde 220'den fazla kişi yaralandı. Deprem bölgesindeki altyapı ve iletişim ağları hasar gördü. Bazı köylerde elektrik ve su kesintileri yaşandı.

Depremzedelere yardım etmek için bölgeye 580 kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, deprem bölgesine acil müdahale edilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için talimat verdi. Görgü tanıkları, depremin ardından bölgede birçok evin, yolun ve altyapının zarar gördüğünü söyledi. Bölgede bugün hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.