Çin'in Gansu eyaletinde deprem: En az 111 can kaybı

Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 111 kişi hayatını kaybetti, 600'den fazla kişi yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Çin'in Gansu eyaletinde deprem: En az 111 can kaybı
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Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremde ilk belirlemelere göre 111 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 

Deprem, Gansu ve komşu Çinghay eyaletlerinin sınır bölgesinde dün gece yarısına yakın gerçekleşti. Depremde 220'den fazla kişi yaralandı. Deprem bölgesindeki altyapı ve iletişim ağları hasar gördü. Bazı köylerde elektrik ve su kesintileri yaşandı. 

Depremzedelere yardım etmek için bölgeye 580 kişilik kurtarma ekibi gönderildi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, deprem bölgesine acil müdahale edilmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için talimat verdi. Görgü tanıkları, depremin ardından bölgede birçok evin, yolun ve altyapının zarar gördüğünü söyledi. Bölgede bugün hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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