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Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Askeri Tatbikatı

Çin, Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemisiyle gerçekleştirdiği tatbikatla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:12
Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki Askeri Tatbikatı

Çin Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

Çin, kıyıdaş ülkelerle egemenlik sorunlarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nde, Donanma'ya ait iki uçak gemisi ile büyük bir tatbikat yaptı. Bu tatbikata Liaoning ve Şandong uçak gemileri öncülük etti.

Uçak Gemisi Formasyonu

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamada, iki uçak gemisi ve harp filolarının eşlik ettiği "uçak gemisi formasyon tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikatta, en az 11 savaş gemisiyle birlikte çok sayıda J-15 savaş uçağı da yer aldı.

Tarihî İlkler

Bu tatbikat, iki uçak gemisinin birlikte harp formasyonu oluşturduğu ilk askeri faaliyet olma özelliğini taşıyor. Halen aktif olarak kullanılan Liaoning ve Şandong uçak gemilerine ek olarak, 2022'de suya indirilmiş olan üçüncü uçak gemisi Fucien de yakın zamanda deneme seferlerine başlamıştı.

Bölgedeki Gerilim

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla birlikte egemenlik ihtilaflarının merkezi haline geldi. 1947'de yayımladığı haritayla bu bölgenin %80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunan Çin'e, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi ülkeler de hak talep ediyor.

Uluslararası Tepkiler

Çin'in bölgede askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarıyla etkinlik göstermesi, hem bölgedeki ülkeler hem de ABD tarafından eleştiriliyor. Ayrıca, Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da verilen bir kararla Çin'in böyle tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirtmiştir.

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