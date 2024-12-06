Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı

Çin'de Yolsuzluk Soruşturması: Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hedef Alındı

Çin'in güneyindeki Haynan eyaletinin idari merkezi Haykou'nun Komünist Parti Sekreteri Lou Zıngbin hakkında bir yolsuzluk soruşturması başlatıldığı duyuruldu. Bu gelişme, Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu tarafından yapılan bir açıklama ile kamuoyuna yansıdı.

Soruşturmanın Detayları Yetersiz

Açıklamada, Lou'nun "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi. Ancak, söz konusu iddialara dair herhangi bir detay verilmemesi dikkat çekici bir husus oldu. Bu tür soruşturmalar genellikle yolsuzluk suçlaması anlamına geldiği için, konunun ciddiyeti gözler önüne seriliyor.

Lou Zıngbin’in Kariyeri Ne Kadar Uzun?

57 yaşındaki Lou Zıngbin, kariyerinin büyük çoğunluğunu Sıçuan eyaletindeki idari görevlerde geçirmiştir. 2021-2022 yıllarında Mienyang şehrinin parti sekreteri olarak görev almış ve ardından Ocak 2022'de Haykou'ya atanmıştır.

Haynan'daki Yolsuzluk Soruşturmaları Devam Ediyor

Lou, Haynan eyaletinde bu yıl yolsuzluk soruşturması geçiren dördüncü üst düzey yetkili oldu. Eyaletin eski Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Sekreteri Liu Şingtay hakkında mayıs ayı içinde, eski Komünist Parti Sekreteri Luo Baoming hakkında temmuzda ve eski Disiplin İnceleme Komisyonu Yardımcı Sekreteri Çın Şiaobo hakkında ekim ayında soruşturma başlatılmıştı.

Bu tür gelişmeler, Çin'in yolsuzlukla mücadele kampanyasının ne denli kararlılık gösterdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.