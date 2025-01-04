Çin'in Hıbey Eyaletinde Pazar Yerinde Yangın: 8 Ölü

Yangın Hıbey Eyaletindeki Pazar Yerinde Patlak Verdi

Çin'in kuzeyindeki Hıbey eyaletinde, Çiaoşi ilçesindeki pazar yerinde çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çin ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre, yangın, Pekin'in kuzeyinde bulunan Cangciakou şehrinde bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

Olayın Detayları

Yangına, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre, yangında 8 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. Yaralıların durumuna ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

Soruşturmalar Sürüyor

Olayla ilgili yetkililer, yangının sebep ve sonuçlarının araştırılması için bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yangının meydana geldiği Cangciakou, Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda önemli bir müsabaka merkezi olarak kullanılmıştı.

Yangınların Sık Görülmesi

Çin'de, eskiyen altyapı ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle, üretim ve depolama tesisleri ile kamuya açık yerlerde zaman zaman yangınlar meydana gelmektedir. Bu tür olaylar, toplumda endişe yaratmaya devam ediyor.