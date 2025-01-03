Çin'in İlk Elektrikli Uçan Aracı 'Kunpeng No.1' Tanıtıldı

Çin'in Havada ve Karada Giden Elektrikli Uçan Arabası

Çin'in Southeast Üniversitesi araştırmacıları, ülkenin ilk 'dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi' ile üretilen elektrikli uçan aracını tanıttı. Araç, 'Kunpeng No.1' adıyla biliniyor ve hem havada hem de karada ulaşım sağlama kapasitesine sahip.

Uçuş Kapasitesi ve Özellikleri

Global Times'ın haberine göre, 'Kunpeng No.1' yaklaşık 300 metre yükseklikte 20 dakika uçabiliyor. Uçuş için aracın ağırlığı en fazla 500 kilogram olmalıdır. Ayrıca, yerde sürüş esnasında aracın maksimum hızı 60 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Yeni Teknolojinin Avantajları

Araştırmacılar, "Bu, Çin'in dağıtılmış elektrikli sürüş teknolojisi ile üretilen ilk uçan aracı. Dron teknolojisinden ziyade, araba ana taşıyıcı olarak kullanılıyor ve böylece yerde sürüş ile havada uçuş arasında pürüzsüz bir geçiş sağlanıyor," ifadelerini kullandı.

Gelecek Hedefleri

Araç, yüksek kapasiteli güç bataryası sayesinde çalışıyor. Araştırmacılar, gelecekte uçuş süresini 2 saatin üzerine çıkarmayı hedefliyor.