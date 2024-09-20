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Çin'in Kuanfu Serisi JILIN-1 Uyduları Uzaya Fırlatıldı

Çin, JILIN-1 uydu ağını güçlendirmek için 6 Kuanfu uydusunu başarıyla fırlattı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:42
Çin'in Kuanfu Serisi JILIN-1 Uyduları Uzaya Fırlatıldı

Çin, Yer Gözlem Kapasitesini Artırıyor

Çin, JILIN-1 yer gözlem uydu ağı için 6 adet Kuanfu serisi uyduyu uzaya gönderdi. Xinhua ajansının haberine göre, Kuanfu 02B 01-06 uyduları, Long March 2D roketi ile Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

İlk Kez Uzaya Gönderilen Uydular

Bu fırlatma, planlanan yörünge konumuna ulaşan 6 uydunun kesin olarak yerleştirilmesiyle sonuçlandı ve Long March roketleriyle yapılan 536. başarılı taşıma görevi olarak kaydedildi.

Uzaktan Algılama Kapasitesi

Geniş alan görüşü sağlayan Kuanfu serisi uydular, arazi takibi, kent planlama ve afet izleme gibi önemli alanlarda uzaktan algılama hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Kuanfu serisi uyduları, her bir noktanın 0,5 metreye kadar detaylı bir şekilde ölçülmesini sağlayacak çözünürlüğe ve tek bir görüntüde 150 kilometreye kadar kuşak açıklığına ulaşma kapasitesine sahip.

Önceki Uydular

Kuanfu serisi JILIN-1 uydularının ilk nesli olan Kuanfu 01 A, B, C uyduları 2020-2022 yılları arasında uzaya fırlatılmıştı. İkinci nesil uyduların ilk grubu Kuanfu 02A ise 15 Ağustos'ta başarılı bir şekilde uzaya gönderilmişti.

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