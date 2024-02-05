Çin'in petrol şirketleri arasında yer alan CNPC'ye soruşturma: Şirketin eski yöneticisine soruşturma başlatıldı

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) adlı devlet kurumunun eski Yönetim Kurulu Başkanı olan Vang Yilin'in yolsuzlukla suçlandığı ve soruşturma açıldığı duyuruldu.

Çin'in petrol şirketleri arasında yer alan CNPC'ye soruşturma: Şirketin eski yöneticisine soruşturma başlatıldı
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Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin Denetleme Komitesi, Vang'ın "parti disiplini ve kanunlara büyük aykırılık" şüphesiyle soruşturma altına alındığını duyurdu. Açıklamada soruşturmanın konusu olan iddialar hakkında ayrıntı verilmedi ancak bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunlara aykırılık" ifadesi, genellikle yolsuzluk şüphesi veya ithamına işaret eder.

ÇİN PETROL ŞİRKETİ CNPC'YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI 

68 yaşındaki Vang, petrol sektöründeki 20 yılını Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçirmişti. CNPC'nin Sincan Petrol Sahası'nın genel müdürü olan Vang, 2015'te CNPC'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri olmuştu. Vang, 2020'de emekli olmuştu. Vang'a yönelik soruşturma, petrol sektöründe bir dizi yolsuzluk soruşturmasının peşinden gelmişti. 

En yakın zamanda, 2021'de, grubun bağlı kuruluşu PetroChina şirketinin eski Başkan Yardımcısı Ling Şiao için yolsuzluk soruşturması açılmıştı.

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