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Çin'in Tiencou-8 Kargo Mekiğini Taşıyan Roket Atlantik Okyanusu'na Düştü

Çin'in Tiencou-8 kargo mekiğini taşıyan Long March-7 Y9 roketi, Atlantik Okyanusu'na düştü. Enkazın büyük kısmı atmosfere girdiğinde yandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 10:58
Çin'in Tiencou-8 Kargo Mekiğini Taşıyan Roket Atlantik Okyanusu'na Düştü

Çin'in Uzay Misyonunda Teknik Bir Gelişme

Çin'in yörüngede inşa ettiği Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na fırlatılan Tiencou-8 kargo mekiğini taşıyan roketin Atlantik Okyanusu'na düştüğü bildirildi. Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım tarihinde fırlatılan Long March-7 Y9 taşıyıcı roketinin ikinci aşaması, dün gece atmosfere girdi.

Roket Enkazının Durumu

Büyük kısmının sürtünmeden dolayı yandığı belirtilen roketin enkazı, doğrudan Atlantik Okyanusu'na düştü. Tiencou-8 mekiği, deney malzemeleri ve ihtiyaç duyulan ekipmanları uzay istasyonuna ulaştırmak için vazife yapıyordu.

Uzay İstasyonu Projesi

Tiencou-8, 15 Kasım’da Haynan Adası’ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi’nden başarıyla fırlatılmıştı. Çin'in Long March 7 roketi, yeni nesil orta-ağır fırlatma araçları arasında yer alıyor ve uzay istasyonunun konumlandığı alçak yer yörüngesine 14 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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