Çin'in Üç Yıldız Höyüğü Kalıntıları Ankara'da Sergileniyor

Çin'in Üç Yıldız Höyüğü'nden çıkarılan kültürel kalıntılar, Ankara'da düzenlenen sergide medeniyetler arası dostluğu pekiştiriyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:12
Çin'in Üç Yıldız Höyüğü Kalıntıları Ankara'da Sergileniyor

Üç Yıldız Höyüğü Kalıntıları Ankara'da

Çin'in antik kentlerinden biri olan Üç Yıldız Höyüğü (Sanxingdui) kazılarından elde edilen kültürel kalıntıların fotoğrafları, Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Sanxingdui Müzesi işbirliğiyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. "Antik Şu Hazineleri" başlığıyla düzenlenen serginin açılışı, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış Töreninde Önemli İsimler

Açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve çok sayıda davetli katıldı. Yazgı, burada yaptığı konuşmada, sergilenen kalıntıların dünya ve Çin medeniyeti için önemine vurgu yaparak, "Bu tür sergiler, kültürel mirasların tanıtımıyla kalmayıp, farklı toplumların birbirini tanımasına yardımcı olmaktadır." dedi.

İlişkilerin Gelişimi ve Ekonomik Bağlar

Bakan Yardımcısı Yazgı, Türkiye ile Çin'in zengin kültürel mirasını paylaşarak dostluklarını pekiştirdiklerini belirtti. Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiği ve Türkiye'nin üçüncü nükleer santral projesinde Çin ile işbirliği yapmasının bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu açıkladı. Yazgı, Çinli teknoloji şirketlerinin Türkiye'ye yaptığı yatırımların ekonomik ilişkileri güçlendirdiğine dikkat çekti.

Kültürel Kalıntıların Önemi

Büyükelçi Ciang, Üç Yıldız Höyüğü'nden çıkarılan kalıntıların Neolitik Çağ'a kadar uzandığını belirtti ve sergiyi etkileyici bulan 17 binden fazla kültürel eşyanın herkesi hayran bıraktığını söyledi. Ciang, iki ülkenin de kadim medeniyetlere sahip olduğunu ifade ederek, ilişkilerin iki liderin ortak yönlendirmesiyle güçlendiğini vurguladı.

Serginin Detayları

Konuşmaların ardından, Bakan Yazgı ve Büyükelçi Ciang, kültürel hediyeler takdim ederek sergiyi gezdi. Açılışta Türk ve Çinli sanatçılar müzik performansları sergilerken, bir Çinli dansçı da görsel bir gösteri gerçekleştirdi. "Antik Şu Hazineleri" sergisi, 7 Şubat'ta sona erecek.

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