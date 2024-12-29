Çin'in Yeni Hızlı Treni CR450: Saatte 450 Kilometre Hızına Ulaşacak

Çin, CR450 Hızlı Tren Prototipini Tanıttı

Çin, yerli üretim Fuşing (Diriliş) serisi hızlı trenlerin en yeni modeli olan CR450'nin prototipini tanıttı. Bu hızlı tren, saatte 450 kilometre hıza ulaşma kapasitesine sahip.

Pekin'de Sergilenen Prototip

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Demir Yolları Grubu, CR450BF adı verilen bu prototipi Pekin'de sergiledi. CR450'nin azami hızının saatte 450 kilometre olması hedeflenirken, ticari sefer hızının ise saatte 400 kilometre olması planlanıyor.

Teknik Testler ve Hizmete Giriş Tarihi

CR450'nin prototipinin teknik testlerinin tamamlanmasının ardından, trenin 2025 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Bunun için ray teknolojilerinin güncelleneceği yeni bir altyapı oluşturulması planlanıyor.

Mevcut Hızlı Trenlerle Karşılaştırma

Çin'de mevcut hızlı trenler azami saatte 350 kilometre hıza ulaşabiliyor. CR450'nin faaliyete geçmesiyle birlikte, Pekin-Şanghay arasındaki hızlı tren seferinin süresinin 4 saatten 2,5 saate düşmesi öngörülüyor.

Test Sürüşü ve Hız Rekoru

Haziran 2023'te Fucien eyaletinde yapılan test sürüşünde, trenin hızı saatte 453 kilometreye kadar çıkmayı başardı.

Dünyada Hızlı Tren Ağı

Çin'in 46 bin kilometreye ulaşan hızlı tren ağı, dünyadaki toplam kapasitenin yüzde 70'ini oluşturuyor. Ülke, hızlı tren ağını 2025 yılında 50 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyor.