DOLAR
35,21 -0,13%
EURO
36,7 0,2%
ALTIN
2.973,56 0,14%
BITCOIN
3.410.201,39 -1,31%

Çin'in Yeni Nesil Amfibi Savaş Gemisi 'Sıçuan' Suya İndirildi

Çin, 'Tip 076' sınıfı yeni nesil amfibi savaş gemisi 'Sıçuan'ı düzenlenen törenle suya indirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:37
Çin'in Yeni Nesil Amfibi Savaş Gemisi 'Sıçuan' Suya İndirildi

Çin'in Yeni Amfibi Savaş Gemisi Suya İndirildi

Çin, yeni nesil amfibi savaş gemisi "Sıçuan"ı, "Tip 076" sınıfındaki ilk gemisini başarıyla suya indirdi. Çin ajansı Xinhua'ya göre, bu önemli olay, ülkenin güneybatısında bulunan Sıçuan eyaletinin ismini taşıyan geminin, Şanghay'daki Hudong-Conghua Tersanesi’nde gerçekleştirilen bir törenle hayata geçmesiyle gerçekleşti.

Modern Teknoloji ile Donatıldı

40 bin tonluk bu yeni amfibi savaş gemisi, ulusal marşın okunması ve bir bayrak töreni eşliğinde suya indirildi. Geminin, düz güvertesi üzerinde yer alan elektromanyetik katapult sistemi sayesinde, sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve amfibi araçlar taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Askeri Yetenekleri Artırıyor

Uzmanlar, "Sıçuan"ın, Çin donanması'nın amfibi muharebe ve açık denizlerdeki harp kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağını öngörüyor. Ancak, geminin donanmaya katılmadan önce, donanım işleme, demirleme ve seyir testlerine tabi tutulacağı ifade edildi.

Önceki Nesil Gemiler

Çin, "Tip 075" sınıfından "Haynan" adlı amfibi savaş gemisini 2019 yılında suya indirmişti ve bu gemi Nisan 2021'de hizmete girmişti. "Haynan"ın ardından "Guangşi" ve "Anhui" isimli gemiler de donanmaya katıldı.

Uçak Gemileri de Mevcut

Çin donanmasında, "Liaoning", "Şandong" ve "Fucien" isimli 3 adet uçak gemisi de bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı
2
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erken Seçim Tarihini Açıkladı
3
Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp
4
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi
5
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
6
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti
7
NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor