Çin'in Yeni Nesil Amfibi Savaş Gemisi 'Sıçuan' Suya İndirildi

Çin'in Yeni Amfibi Savaş Gemisi Suya İndirildi

Çin, yeni nesil amfibi savaş gemisi "Sıçuan"ı, "Tip 076" sınıfındaki ilk gemisini başarıyla suya indirdi. Çin ajansı Xinhua'ya göre, bu önemli olay, ülkenin güneybatısında bulunan Sıçuan eyaletinin ismini taşıyan geminin, Şanghay'daki Hudong-Conghua Tersanesi’nde gerçekleştirilen bir törenle hayata geçmesiyle gerçekleşti.

Modern Teknoloji ile Donatıldı

40 bin tonluk bu yeni amfibi savaş gemisi, ulusal marşın okunması ve bir bayrak töreni eşliğinde suya indirildi. Geminin, düz güvertesi üzerinde yer alan elektromanyetik katapult sistemi sayesinde, sabit kanatlı uçaklar, helikopterler ve amfibi araçlar taşıma kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

Askeri Yetenekleri Artırıyor

Uzmanlar, "Sıçuan"ın, Çin donanması'nın amfibi muharebe ve açık denizlerdeki harp kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağını öngörüyor. Ancak, geminin donanmaya katılmadan önce, donanım işleme, demirleme ve seyir testlerine tabi tutulacağı ifade edildi.

Önceki Nesil Gemiler

Çin, "Tip 075" sınıfından "Haynan" adlı amfibi savaş gemisini 2019 yılında suya indirmişti ve bu gemi Nisan 2021'de hizmete girmişti. "Haynan"ın ardından "Guangşi" ve "Anhui" isimli gemiler de donanmaya katıldı.

Uçak Gemileri de Mevcut

Çin donanmasında, "Liaoning", "Şandong" ve "Fucien" isimli 3 adet uçak gemisi de bulunmaktadır.