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Çin'in Yeni Tip 054B Fırkateyni Donanmaya Katıldı

Çin, yeni nesil Tip 054B fırkateyninin ilkini donanmaya dahil etti. 'Luohı' adı verilen gemi, pek çok gelişmiş özellik sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:40
Çin'in Yeni Tip 054B Fırkateyni Donanmaya Katıldı

Çin'in Yeni Tip 054B Fırkateyni Donanmaya Katıldı

Çin, en son üretim savaş gemilerinden biri olan yeni nesil "Tip 054B" fırkateyninin ilkini donanmaya entegre etti. Bu önemli gelişme, Çin'in askeri gücünü artırma çabalarının bir parçası.

Luohı Fırkateyni Göreve Hazır

Çin ajansı Xinhua tarafından yapılan açıklamaya göre, "Luohı" adı verilen fırkateyn, Şandong eyaletinin Çingdao şehrindeki askeri limanda düzenlenen törenle hizmete girdi. Yaklaşık 5 bin ton ağırlığında olan bu modern savaş gemisi, sahip olduğu gizlenme teknolojileri, muharebe komuta sistemleri ve ateş gücü entegrasyonu ile dikkat çekiyor.

Tip 054A'dan Daha İleri Özellikler

Tip 054B, mevcut Tip 054A fırkateynlerinin gelişmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Bu yeni fırkateyn, ilk kez Ağustos 2023'te suya indirilmiş olup, donanmaya katılan gemi dışında iki adet daha Tip 054B fırkateyninin yapım aşamasında olduğu kaydedildi.

Bu gelişmeler, Çin'in deniz kuvvetlerini modernize etme hedefinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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