Çin: İran'ın nükleer çıkmazı Orta Doğu'da yeni bir kriz tetikleyebilir

Çin, Rusya ile birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarının veto edilmesinin ardından, İran'ın nükleer sorununda çözümsüzlüğün Orta Doğu'da yeni bir güvenlik krizine yol açabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Çin'in uyarısı ve çağrıları

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki sarsıntılara dikkat çekti. Gıng, "İran'ın nükleer sorununun çözümsüzlüğe girmesi, yeni bir bölgesel krizi tetikleyebilir. Bu, uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Gıng, tasarının reddedilmesini esefle karşıladığını belirterek, diplomasinin ve müzakerelerin İran'ın nükleer sorununun çözülmesinin tek uygun yöntemi olduğunu vurguladı. Durumun "acil ve kritik" bir aşamada olduğunu belirterek tüm taraflara sakinlik ve itidal çağrısı yaptı ve diyalog ile temasların sürdürülmesini istedi.

ABD ve Avrupa'ya yönelik mesaj

Gıng, vetoyu destekleyen ülkelere eleştiri yöneltti ve özellikle ABD'ye yönelik olarak, "ABD'yi siyasi irade göstermeye, İran'ın görüşmelere geri dönme teklifine olumlu yanıt vermeye ve İran'a yeni askeri saldırılar düzenlemeyeceğine dair açık taahhütte bulunmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Avrupalıların İran'a yönelik yaptırım, baskı ve zorlama yaklaşımından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

BMGK tasarısı ve oylama

Çin ve Rusya, 26 Eylül'de BMGK'ye, 2015 nükleer anlaşmasında yer alan ve E3 (İngiltere, Fransa, Almanya) tarafından tetiklenen "snapback" mekanizmasının işletilmesine ilişkin bildirim kararını durdurmak üzere bir karar tasarısı sundu.

Söz konusu tasarıya Çin, Rusya, Pakistan ve Cezayir olmak üzere 4 ülke lehte oy verirken; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, Yunanistan, Panama, Sierra Leone, Slovenya ve Somali'nin bulunduğu 9 ülke tasarıyı reddetti. Güney Kore ve Guyana çekimser kaldı.

Avrupa'nın "snapback" bildirimi

İngiltere, Fransa ve Almanya; ABD'nin 2018'de tek taraflı çekilmesinin ardından uygulanmayan nükleer anlaşmada yer alan ve "snapback" olarak adlandırılan mekanizmayı işletmek üzere 28 Ağustos'ta BMGK'ye bildirimde bulunmuştu.

Nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına göre, anlaşmaya katılan herhangi bir devlet, İran'ın anlaşmaya önemli ölçüde uymadığını düşünürse Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunabiliyor. Konu BMGK'ye ulaştığında, sorunun diplomatik yolla çözümü için 30 günlük bir süre veriliyor; bu süre sonunda yeni bir karar alınmazsa, 2015 anlaşması kapsamında kaldırılan BM yaptırımları otomatik olarak yeniden yürürlüğe giriyor.

Geri gelecek yaptırımlar

Mekanizmanın devreye girmesi halinde 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929 sayılı kararlar yeniden geçerli olacak. Bu kapsamda geri getirilebilecek yaptırımlar arasında İran'a yönelik silah ambargosunun yeniden yürürlüğe girmesi, İran'ın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip füze geliştirmesinin yasaklanması ve İran'daki yüzlerce kişi ile kuruluşa mali yaptırım ve seyahat kısıtlamaları uygulanması yer alıyor.

Çin'in açıklaması, bölgedeki mevcut gerilimler ve diplomatik çıkmaz ışığında, Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir güvenlik krizinin önlenmesi için çözüm arayışlarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.