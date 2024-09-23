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Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeleri İçin Uyarıyor

Çin, yükselen gerilimler nedeniyle İsrail'deki vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:57
Çin, İsrail'deki Vatandaşlarını Ülkeyi Terk Etmeleri İçin Uyarıyor

Çin’den Vatandaşlarına Acil Uyarı

Orta Doğu'da devam eden gerginlikler, Çin hükümetini önlem almaya zorladı. Çin, İsrail'de bulunan vatandaşlarına, can güvenlikleri için en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Güvenlik Koşulları Değerlendirildi

Çin’in Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırında artan askeri çatışmalar dolayısıyla ülkedeki güvenlik durumunun ‘vahim, karmaşık ve tahmin edilemez’ olduğu vurgulandı. Açıklamada, “İsrail'deki Çin vatandaşlarına, mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmeleri veya daha güvenli bölgelere geçmeleri için çağrıda bulunuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Geçmişteki Olaylara Dikkat Çekildi

Çin, geçtiğimiz ay İsrail'in Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarının ardından da benzer bir uyarıda bulunmuştu. Bu bağlamda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bir basın toplantısında, "Çin vatandaşlarının can güvenliğinin korunması bizim sorumluluğumuzdur" açıklamasında bulundu.

Bölgedeki Çatışmaların Ardındaki Gerilim

İsrail ordusunun 20 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği Beyrut'un güneyine yönelik hava saldırısı sonrası, bölgede gerilim iyice artmış durumda. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu toplam 45 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Hizbullah, üst düzey komutanları dahil olmak üzere 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Son olarak, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana taraflar arasında şiddet olayları ara ara yaşanıyor.

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