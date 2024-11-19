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Çin İstihbaratı: Güvenlik Kameraları Casusların Hedefi Olabilir

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, güvenlik kameralarının yabancı istihbarat örgütleri tarafından ele geçirilebileceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 11:12
Çin İstihbaratı: Güvenlik Kameraları Casusların Hedefi Olabilir

Çin İstihbaratından Şok Uyarı

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, vatandaşlarına ülkedeki kapalı devre güvenlik kameralarının yabancı istihbarat örgütlerince ele geçirilebileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu. Bakanlık, hassas noktaların görüntülenmemesi ve ağ güvenliği konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

Tehlikeli İhbarda Bulunuldu

Bakanlığın WeChat hesabından yaptığı paylaşımda, adı belirtilmeyen bir sahil kentinde, drenaj ve sel koruma sisteminin izlenmesi için kullanılan güvenlik kameralarının, Çin Sahil Güvenliğine ait güverteyi görüntülediği bilgisi paylaşıldı. Yapılan incelemede, bu kamera sisteminin gizlilik seviyesi yüksek çok sayıda hassas noktayı kayıt altına aldığı tespit edildi.

Yabancı Casuslara Dikkat

Paylaşımda, yabancı casusların devlet sırlarını ele geçirmek üzere bu tür sistemlere sızabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı. Ayrıca, sistemdeki veri görüntüleme araçları ve ağ cihazlarının kötü yönetildiği gözlemlenerek, bunun bir siber saldırı durumunda veri sızıntısına yol açabileceği belirtildi.

Video izleme sistemlerinin, kamu güvenliğinin korunması ve sosyal yönetimin güçlendirilmesi için önemli teknoloji sunduğu, eşitlik ile adaletin sağlanması açısından da değer taşıdığı vurgulandı. Ancak, bu sistemlerin yanlış yerlere konumlandırılması veya ağ güvenliğinin sağlanmaması halinde, ulusal güvenlik risklerine yol açabileceği ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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