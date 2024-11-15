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Çin, J-15 Sınıfı Savaş Jetlerini Hava Gösterisinde Tanıttı

Çin, J-15 sınıfı savaş jetlerini Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergiledi. Yeni jetler, üstün manevra yetenekleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:24
Çin, J-15 Sınıfı Savaş Jetlerini Hava Gösterisinde Tanıttı

Çin, J-15 Sınıfı Savaş Jetlerini Hava Gösterisinde Tanıttı

Çin, uçak gemilerine bağlı harp faaliyetlerine yönelik tasarlanan "J-15" sınıfı savaş jetlerini görücüye çıkardı. Çin ajansı olan Xinhua'nın bildirdiği üzere, "uçan köpekbalığı" olarak anılan "J-15T" savaş jetleri ile "J-15D" elektronik harp uçakları, Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde 12 Kasım'da başlayan Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı (Airshow China) boyunca gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Jetlerin Özellikleri ve Gösteriler

Çin Donanması ordonat birimi yetkilisi Cay Yongtao, Çin'in ilk sabit kanatlı uçak gemisi jetleri olan J-15'lerin ileri uçuş ve silah sistemleri ile rafine bir iskelet yapısına sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, bu jetlerin üstün manevra yetenekleri ile dikkat çektiğini ifade etti.

Gösteri uçuşu sırasında, uçaklar ters komut ve yakıt ikmali manevraları gibi etkileyici performanslar sergiledi.

Yeni Uçak Gemisi ve Fuar Detayları

Yeni model uçakların, elektronik katapult sistemine sahip olan Çin'in yeni uçak gemisi Fucien ile savaş filo tasarımının bir parçası olması planlanıyor. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı, 17 Kasım tarihine kadar sürecek. İki yılda bir düzenlenen bu etkinlikte, Çin'in askeri ve sivil havacılık teknolojisinde kaydettiği ilerlemeler ve son teknoloji silah sistemleri sergileniyor.

Bu sene düzenlenen fuara, 47 ülke ve bölgeden 1000'den fazla firma katılarak, havacılık sektöründeki yenilikleri gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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