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Çin, Kamboçya'ya İki Savaş Gemisi Hibe Edecek

Kamboçya, Çin'den gelecek yıl içerisinde iki savaş gemisi alacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:32
Çin, Kamboçya'ya İki Savaş Gemisi Hibe Edecek

Çin'den Kamboçya'ya Askeri Destek

Kamboçya hükümeti, 2024 yılında iki adet savaş gemisinin Çin tarafından ülkeye hibe edileceğini açıkladı. Bu bilgi, Kamboçya Savunma Bakanı Maly Socheata'nın yaptığı basın toplantısında verildi.

Kamboçya Savunma Bakanı'ndan Açıklama

Bakan Maly Socheata, Çin'in daha önce Kamboçya'nın Ream Deniz Üssü'nde belirli aralıklarla demirleyen iki "056C Corvette" tipine sahip savaş gemisini ülkesine hibe edeceğini ifade etti. Ayrıca, Kamboçya'nın Çin'den destek talep etmesinin ardından bu kararın alındığını belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Yanıt Yok

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmayan Çin Dışişleri Bakanlığı'nın, ilerleyen günlerde nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.

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