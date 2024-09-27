Çin, Kanada'nın Elektrikli Araç Gümrük Tarife Artışlarına Soruşturma Başlattı

Çin Hükümetinden Kanada'ya Yönelik Soruşturma

Pekin yönetimi, Kanada'nın elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek gümrük tarifelerine karşı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı, bu tarafta atılan adımların "ayrımcı" olduğunu belirterek, soruşturmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Soruşturmanın Kapsamı

Önceki Durumlar ve Uluslararası Reaksiyonlar

Kanada'nın tarife artışlarının yanı sıra, Çin ürünlerinin devlet sübvansiyonları ve teşvik programlarından seçici bir şekilde dışlanmasını da içeriyor. Bakanlık, genellikle üç ay süren bu süreçte özel koşullar altında uzamalar olabileceğini söyledi. Ayrıca, Kanada'nın 30 gün içinde hükümetler arası müzakere talep etme hakkı bulunduğu vurgulandı.

Çin, ilk kez gümrük tarifelerinin artırılmasını gerekçe göstererek bir ülke aleyhine "ayrımcılık" iddialarıyla resmi bir soruşturma başlattı. Geçmişte, ABD ve Avrupa Birliği, benzer uygulamalara yönelik ek gümrük tarifeleri getirmişti. Bu durumlar, global ticaretin dinamiklerini etkileyen önemli gelişmeler arasında yer almakta.

Kanada'nın Önlemleri

Kanada hükümeti, 26 Ağustos'ta Başbakan Justin Trudeau liderliğinde, Çin menşeli elektrikli araçlara 1 Ekim'den itibaren %100, alüminyum ve çelik ürünlerine ise 15 Ekim'den itibaren %25 oranında gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Çin, bu kararların Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına aykırı olduğuna dikkat çekerek, 6 Eylül'de Kanada aleyhine resmi bir şikayet başvurusunda bulundu.

Sonuç ve Beklentiler

Bu gelişmeler, uluslararası ticaret ilişkilerini gerginleştirebilirken, ülkelerin birbirlerine karşı uyguladığı ticaret politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.