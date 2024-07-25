Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi İçin Ortak Şirket Kuruluyor

Çin, Kırgızistan ve Özbekistan demir yolu projesi için ortak şirket kurulumu süreci başladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:41
Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi İçin Ortak Şirket Kuruluyor

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesinde Ortaklık

Kırgızistan Devlet Demir Yolları Kurumu Başkan Yardımcısı Abdes Anarbekov, demir yolu inşaat projeleri ile ilgili önemli gelişmeleri kamuoyuna duyurdu.

Çalışmalar Başladı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında, Anarbekov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatı için ortak bir şirketin kurulması adına ilk adımların atıldığını bildirdi.

Projenin Yol Haritası Belirlendi

7 Haziran tarihinde, üç ülkenin devlet demir yolları kurumlarının yöneticileri bir araya gelerek projenin hayata geçirilmesine yönelik yol haritasını oluşturdu.

Çalışma Grubu Toplantıları

Ortak şirketin kurulması amacıyla oluşturulan çalışma grubu, Bişkek’te toplandı. Üç ülkenin demir yollarını temsil eden yetkililerin katılımıyla ilerleyen süreçte gerekli adımlar atılması hedefleniyor.

Anarbekov'un vurguladığı üzere, bu proje, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlenmesine büyük katkı sağlayacak.

Kırgızistan Devlet Demir Yolları Kurumu Başkan Yardımcısı Abdes Anarbekov, Ulaştırma Bakanlığı...

Kırgızistan Devlet Demir Yolları Kurumu Başkan Yardımcısı Abdes Anarbekov, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlenen basın toplantısında, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Dyson süpürge ve dikey süpürge indirimi! ŞOK’a 1.899 TL’ye o ürün geliyor

Nevresim takımı 449 TL, 2’li yastık 69 TL! Yatmalara doyamayacağınız indirim sabah başladı

A101’den alacağınızı alın 1 ay sonra ödeyeceksiniz!