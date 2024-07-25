Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi İçin Ortak Şirket Kuruluyor

Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesinde Ortaklık
Kırgızistan Devlet Demir Yolları Kurumu Başkan Yardımcısı Abdes Anarbekov, demir yolu inşaat projeleri ile ilgili önemli gelişmeleri kamuoyuna duyurdu.
Çalışmalar Başladı
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısında, Anarbekov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatı için ortak bir şirketin kurulması adına ilk adımların atıldığını bildirdi.
Projenin Yol Haritası Belirlendi
7 Haziran tarihinde, üç ülkenin devlet demir yolları kurumlarının yöneticileri bir araya gelerek projenin hayata geçirilmesine yönelik yol haritasını oluşturdu.
Çalışma Grubu Toplantıları
Ortak şirketin kurulması amacıyla oluşturulan çalışma grubu, Bişkek’te toplandı. Üç ülkenin demir yollarını temsil eden yetkililerin katılımıyla ilerleyen süreçte gerekli adımlar atılması hedefleniyor.
Anarbekov'un vurguladığı üzere, bu proje, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlenmesine büyük katkı sağlayacak.
Kırgızistan Devlet Demir Yolları Kurumu Başkan Yardımcısı Abdes Anarbekov, Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile düzenlenen basın toplantısında, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.