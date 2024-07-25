Çin, Kızıldeniz'deki Çatışmaları Durdurmak İçin Çeşitli Taraflarla İletişim Kuruyor

Çin, Kızıldeniz'deki Saldırıları Durdurmak İçin Diplomasi Yürütecek

Çin'in Yemen Büyükelçi Vekili Shao Zheng, Kızıldeniz'de yaşanan çatışmaların sona ermesi için çeşitli taraflarla kontak kurduklarını açıkladı. Zheng, "İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılarının ardından çatışmanın tırmanmasını önlemek amacıyla Husilerle de iletişim halindeyiz" dedi.

Husilerin Saldırı Tehditi ve Kızıldeniz'deki Ticaret

Yemen'deki sivil toplum kuruluşu Sana Araştırma Merkezi'nin düzenlediği çevrim içi toplantıda konuşan Zheng, "Kızıldeniz'de ticari gemilere yapılan saldırılar, nakliye maliyetlerini iki kat artırıyor. Bu durumun acilen sona ermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin durdurulmasının Kızıldeniz'deki tansiyonu düşüreceğini vurguladı.

Bölgedeki Tansiyon ve Barış Arayışları

İsrail'in Hudeyde Limanı'na yönelik saldırısının ardından Zheng, "Bölgedeki gerilimi tırmandırmamak için tüm tarafları müzakerelere dönmeye çağırıyoruz. Barış sürecinin bir an önce başlamasını umuyoruz" şeklinde konuştu. Zheng, Yemen'de barışın sağlanıp sağlanamayacağına dair yanıtında ise, "Tüm taraflara vatandaşların çıkarlarını öncelikli kılmaları gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

Gelişmeler ve İHA Saldırıları

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği bir insansız hava aracı olan "Yafa" ile hedef aldıklarını açıklamıştı. Bu saldırının ardından 19 Temmuz'da Tel Aviv yakınlarında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmişti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, olayla ilgili gerekli karşılıkların verileceğini belirtti. 20 Temmuz'da ise İsrail ordusu, Yemen’in Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini duyurarak, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 89 kişinin yaralandığını bildirdi.