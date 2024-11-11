Çin, Licien-1 Roketi ile 15 Uydu Fırlattı

Çin, katı yakıtlı Licien-1 roketinin yeni modeli ile uzaya 15 uydu gönderdi. Xinhua'nın haberine göre, fırlatılan uydular arasında Cilin-1, Yünyao-1 ve Şiguang-1 sınıfı uyduların yanı sıra Umman için uzaya gönderilen bir uzaktan algılama uydusu da bulunuyor.

Fırlatma işlemi, Licien-1 Y5 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki ticari uzay ve havacılık inovasyon pilot bölgesinden gerçekleştirildi. 15 uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bu fırlatış, Licien-1 roketleriyle yapılan beşinci taşıma görevi oldu.

Çin Bilimler Akademisi’nin (CAS) Mekanik Enstitüsü tarafından kurulan CAS Space şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, katı yakıtla çalışan bir fırlatma platformu olarak Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,5 ila 2 ton yük taşıma kapasitesine sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.