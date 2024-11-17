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Çin Lideri Şi'den Biden'a Birlikte Var Olma Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi, APEC Zirvesi'nde Biden ile yaptığı görüşmede birlikte var olmanın yollarını aramayı vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 02:14
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 02:14
Çin Lideri Şi'den Biden'a Birlikte Var Olma Mesajı

Çin Lideri Şi’den ABD’ye Önemli Mesaj

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile Asya Pasifik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaptığı görüşmede, iki ülkenin birlikte var olma yollarını aramaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Birlikte Var Olmanın Önemi

Peru'nun başkenti Lima’da gerçekleşen zirvede, Şi, Çin ve ABD’nin tüm dünyanın çıkarlarını gözeterek hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Dünya çapında daha fazla belirginlik ve pozitif enerji katılmasının önemine değinen Şi, "Çin ve ABD, iki büyük ülke olarak geçinmenin yollarını aramak zorundadır. Bu gezegende uzun vadeli barış içinde birlikte var olmayı gerçekleştirmeliyiz." dedi.

İlişkilerin Geleceği

Şi, her iki ülkenin birbirini düşman olarak gördüğü takdirde ilişkilerin çıkmaza gireceğini ve kaosa sürükleneceğini, aksine dost ve ortak olarak görmeleri halinde ciddi ilerleme kaydedebileceklerine inandığını vurguladı.

Yeni Yönetim ile İlişkiler

5 Kasım'daki seçimlerde ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade eden Şi, "Çin, yeni ABD hükümetiyle diyaloğu sürdürmeye, işbirliğini genişletmeye ve Çin-ABD ilişkilerinde yumuşak geçiş sağlamaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Ekonomik Güvenlik Üzerine Eleştiriler

Şi, ABD'nin ekonomik güvenlik ve teknoloji alanında benimsediği "yüksek çitli küçük bahçeler kurma" yaklaşımının büyük bir ülkeye yakışmadığını savunarak, Çin'in, ABD ile ilişkilerde karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine bağlı kaldığını dile getirdi. Aynı zamanda, Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını koruma kararlılığını sürdüreceğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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