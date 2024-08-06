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Çin, Lübnan Seyahatlerini Uyarılarla Gündeme Getirdi

Çin, Lübnan'a seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarını güvenlik uyarıları ile bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:58
Çin, Lübnan Seyahatlerini Uyarılarla Gündeme Getirdi

Çin'den Lübnan İçin Güvenlik Uyarısı

Çin hükümeti, Lübnan'a seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarını uyararak, bu ülkede bulunanların da acil durumlara hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

Gerilim Artışı ve Güvenlik Tedbirleri

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Beyrut Büyükelçiliği ortak bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklama, Lübnan-İsrail sınırında gerilimin arttığını ve bölgedeki durumun "ciddi ve karmaşık" olduğunu vurguladı.

Çin vatandaşlarına, Lübnan'a seyahat etmeden önce dikkatli olmaları önerilirken, bu ülkede yaşayan Çinli bireyler ve kuruluşlara ise güvenlik önlemlerini artırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Acil Durum İletişim Bilgileri

Açıklama, vatandaşlara acil bir durumda yerel polis ve Beyrut'taki Çin Büyükelçiliği ile irtibat kurmalarını önerdi. Ancak, uyarılara rağmen Lübnan'a seyahat eden Çinlilerin yüksek güvenlik riski ile karşılaşabileceği ifade edildi.

Bölgedeki Tansiyon

Son günlerde, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanı Fuad Şükür’e düzenlediği hava saldırısı ve Hamas lideri İsmail Heniyye üzerinde yapılan suikast sonrası bölgede gerginlik tırmandı.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı, Tel Aviv'e yönelik misilleme tehdidinde bulundu.

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