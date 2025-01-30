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Çin Medyası, DeepSeek'e Yönelik ABD Kaynaklı Siber Saldırıları İddia Etti

Çin, yapay zeka uygulaması DeepSeek'in ABD menşeli siber saldırılara maruz kaldığını ileri sürdü. Saldırılar, 3 Ocak'tan itibaren başladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:01
Çin Medyası, DeepSeek'e Yönelik ABD Kaynaklı Siber Saldırıları İddia Etti

Çin, DeepSeek Uygulamasını Hedef alan Siber Saldırıları İddia Etti

Çin medyası, yapay zeka uygulaması DeepSeek'in, ABD kaynaklı siber saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Devlet televizyonu CCTV, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, 3 Ocak tarihinden itibaren ABD'deki IP adreslerinden yapılan saldırıların, 27-28 Ocak tarihlerinde "kitlesel kaba güç saldırısına" dönüştüğünü belirtti.

Siber Saldırıların Kaynağı ABD

CCTV'ye açıklama yapan siber güvenlik uzmanı Vang Hui, saldırıları düzenleyen tüm IP adreslerinin kaydedildiğini ve bu adreslerin tamamının ABD'den geldiğini ifade etti. DeepSeek, 27 Ocak'ta gerçekleşen siber saldırılar nedeniyle web sitesinde yeni kullanıcı kaydı alımını duraklattığını duyurdu.

Kısıtlamalar ve Hizmet Devamlılığı

Websitesindeki yapay zeka sunucusunun kaldırıldığı ifade edilen şirket, kullanıcı kayıtlarını geçici olarak kısıtladığını duyurdu. Opened note however, states that "DeepSeek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz." Kısıtlama, yalnızca yapay zeka aracının web'deki sohbet robotu ve API servisi ile sınırlı kaldı, DeepSeek mobil uygulaması ise aktif kalmaya devam etti.

Yapay Zeka Alanında Rekabet ve Sputnik Anı

DeepSeek'in geliştirdiği yapay zeka modeli, düşük maliyetle superior performans göstermesiyle dikkat çekti. ABD merkezli teknoloji devlerinin milyarlarca dolarlık yatırımlar yaptığı bu alanda, Çinli bir şirketin minimal bütçe ve sınırlı bilgisayar gücüyle verimlilik sağlaması, sektörde büyük bir etki yarattı. ABD'nin yüksek teknoloji çiplerin ihracatını kısıtladığı bu dönemde, DeepSeek'in başarısı, teknoloji kısıtlamalarının etkinliğini sorgulatmaya başladı.

Bu gelişme, Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği'nin Sputnik uydu fırlatmasına benzetilerek, ABD ile Çin arasındaki rekabette bir "Sputnik anı" olarak yorumlandı. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz olması, yapay zekanın hızla yayılmasını sağlamışken, bu durum bazılarına göre Çin'in, ABD hakimiyetindeki sektörü baltalama çabası olarak değerlendirilmektedir.

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