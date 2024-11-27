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Çin, Meksika ve Kanada'dan Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklamasına Tepkiler Yağdı

Çin, Meksika ve Kanada, Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına sert tepki gösterdi. Ekonomik işbirliğinin zarar göreceğinden endişeliler.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:03
Çin, Meksika ve Kanada'dan Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklamasına Tepkiler Yağdı

Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklaması Tepkiyle Karşılandı

ABD'nin en büyük üç ticaret ortağı olan Çin, Meksika ve Kanada, Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın bu ülkelerden gelen mal ve hizmetlere gümrük vergisi getirme kararı üzerine sert tepkilerde bulundu.

Çin'den Açıklama

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkisinin "doğası gereği karşılıklı fayda" sağladığını belirtti. Liu, "Kimse bir ticaret savaşını ya da gümrük vergisi savaşını kazanamaz." diyerek Trump'ın gümrük vergisi planına karşı çıktı. Ayrıca, fentanil ve uyuşturucu iddialarıyla ilgili de, Çin'in bu tür kimyasalların ABD'ye gönderimine izin verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

Meksika'nın Yanıtı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump'ın gümrük vergisi kararına tepki göstererek, "Bir gümrük vergisinin ardından buna yanıt olarak bir diğeri gelecek ve bu durum, ortak işletmeleri riske atana kadar devam edecektir." dedi. Ülkesinin düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçişini engellemek için çok çaba harcadığını belirten Sheinbaum, ayrıca fentanil ile mücadelenin son dönemlerde kesintiye uğradığını vurguladı.

Sheinbaum, "ABD'nin savaşa harcadığı paranın bir kısmı barış ve kalkınmaya ayrılsa göçün altında yatan nedenler de ele alınmış olur." diyerek gümrük vergilerinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Bu vergilerin hem Meksika'da hem de ABD'de enflasyona ve iş kayıplarına yol açacağını belirten Sheinbaum, diyaloğun barış ve refah için en iyi yol olduğunun altını çizdi.

Kanada'dan Sert Tepki

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25'lik gümrük vergisi getirme planına tepki göstererek, iki ülkenin birbirine muhtaç olduğunu vurguladı. Freeland, Kanada'nın ABD için dünya üzerindeki en büyük pazar olduğunu belirtti, "Aynı zamanda, ABD'ye sattıklarımız, onların gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyler." dedi.

Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne ise ABD-Meksika sınırının Kanada sınırıyla karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Ontario Başbakanı Doug Ford, Trump'ın Meksika ile kendilerini kıyaslamasının son derece aşağılayıcı olduğunu ifade ederek, yorumları "haksız ve aşağılayıcı" olarak değerlendirdi.

Quebec Başbakanı Francois Legault, Meksika sınırındaki durumun Kanada sınırındaki durumdan çok daha kötü olduğunu belirterek, Trump'ın kaygılarını haklı bulduğunu ifade etti. Legault, %25'lik gümrük vergisinin on binlerce iş kaybına yol açabileceğini vurgularken, "Bu vergilerin uygulanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.

Trump'ın Planı

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave %10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Bu planın, sınır güvenliğini sağlamak ve fentanil gibi uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla ortaya konduğunu belirtmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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