Çin Menşeli Tuğla Ürünlerine Dampinge Karşı Önlem Sürecek

Çin Menşeli Tuğla Ürünlerine Yönelik Dampinge Karşı Önlem

Çin menşeli bazı tuğla ürünlerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, yürürlüğe girdi.

İthalat Kapsamı

Bu karar, kromit ateş tuğlalar, magnezit ateş tuğlalar, krom magnezit ateş tuğlalar ve kromit içeren diğer ürünleri kapsıyor.

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçları, bu ürünlerin ithalatındaki dampingin devam edebileceğini göstermiştir.

Uygulanan Önlemler

Soruşturma neticesinde, önlemlerin kaldırılmasının damping ve zararın devamı riskini doğurabileceği belirlenmiştir. Bu nedenle, ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem, ton başına 200 dolar olarak sürecektir.