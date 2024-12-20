DOLAR
35,14 -0,19%
EURO
36,46 -0,05%
ALTIN
2.940,18 -0,24%
BITCOIN
3.402.159,03 -0,09%

Çin Menşeli Tuğla Ürünlerine Dampinge Karşı Önlem Sürecek

Çin menşeli tuğla ürünlerinin ithalatına yönelik dampinge karşı önlem devam edecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 08:37
Çin Menşeli Tuğla Ürünlerine Dampinge Karşı Önlem Sürecek

Çin Menşeli Tuğla Ürünlerine Yönelik Dampinge Karşı Önlem

Çin menşeli bazı tuğla ürünlerinin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verildi. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, yürürlüğe girdi.

İthalat Kapsamı

Bu karar, kromit ateş tuğlalar, magnezit ateş tuğlalar, krom magnezit ateş tuğlalar ve kromit içeren diğer ürünleri kapsıyor.

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının sonuçları, bu ürünlerin ithalatındaki dampingin devam edebileceğini göstermiştir.

Uygulanan Önlemler

Soruşturma neticesinde, önlemlerin kaldırılmasının damping ve zararın devamı riskini doğurabileceği belirlenmiştir. Bu nedenle, ürünlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem, ton başına 200 dolar olarak sürecektir.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'nde Hemzemin Geçitte Trenin Çarptığı Servis Minibüsü: 2 Yaralı
2
Organize Suç Örgütlerine Yönelik 'Hücre' Operasyonları: 38 Şüpheli Yakalandı
3
20 Aralık 2024 Gündemi: Siyasi Gelişmeler ve Ekonomik Veriler
4
Kara Yollarındaki Çalışmalar Sürüyor: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
5
TİKA, Nijer'deki Kadın Üreticilere Destek Sağlıyor
6
İstanbul'da Dolandırıcılık Skandalı: Emlakçı Tutuklandı
7
Hindistan'da Manipur Eyaletinde Şiddet Olayları ve Sokağa Çıkma Yasağı Uygulaması

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!