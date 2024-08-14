Çin, Myanmar Sınırında Barış ve İstikrar Çağrısı Yaptı

Çin, Myanmar Sınırında Barış vurgusu Yaptı

Çin, Myanmar sınırında güvenli bir ortamın sağlanması için barış ve istikrarın korunmasını istedi. Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) tarafından aktarılan habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Myanmar lideri Min Aung Hlaing, Myanmar'ın başkenti Nepido'da bir araya geldi.

Ortak İşbirliği ve Güvenlik Vurgusu

Toplantıda, Vang, Çin-Myanmar sınırı boyunca barış ve istikrarın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sınır ötesi suçlarla mücadele etmek ve iki taraf arasında işbirliği sağlamak için güvenli bir ortam oluşturulması yönünde ortak çabaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Myanmar'ın Bağımsızlığına Destek

Vang, Myanmar’ın iç işlerine karışmama ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve bu ülkenin siyasi geleneklerine saygı gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Myanmar’ın bağımsızlığını, egemenliğini, ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda kararlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik Olayları ve İsyanlar

Ağustos ayında, Myanmar ordusunun Kutkai kasabasına düzenlediği saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucunda kasabanın çarşısı da büyük hasar gördü. Myanmar’da, askeri yönetime karşı eylemler düzenleyen "Üç Kardeşler İttifakı", ordunun sivil alanlara yönelik hava saldırılarını durdurması çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Arabuluculuk Rolü

Çin, 12 Ocak 2024 tarihinde taraflar arasında bir ateşkes sağlanması amacıyla arabulucu rolü üstlenmişti. Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde ordunun yönetime el koyması ile başlayan siyasi kriz, ülkede ciddi çatışmalara ve kayıplara neden oldu. Bugüne kadar, Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara müdahalesi sonucu 1000’den fazla kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi gözaltına alındı.