Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çin, Myanmar Sınırında Barış ve İstikrar Çağrısı Yaptı

Çin, Myanmar sınırında güvenli ortam için barış ve istikrar çağrısında bulundu. Vang Yi, Myanmar'nın siyasi bağımsızlığına destek verdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 20:35
Çin, Myanmar Sınırında Barış ve İstikrar Çağrısı Yaptı

Çin, Myanmar Sınırında Barış vurgusu Yaptı

Çin, Myanmar sınırında güvenli bir ortamın sağlanması için barış ve istikrarın korunmasını istedi. Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN) tarafından aktarılan habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Myanmar lideri Min Aung Hlaing, Myanmar'ın başkenti Nepido'da bir araya geldi.

Ortak İşbirliği ve Güvenlik Vurgusu

Toplantıda, Vang, Çin-Myanmar sınırı boyunca barış ve istikrarın sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sınır ötesi suçlarla mücadele etmek ve iki taraf arasında işbirliği sağlamak için güvenli bir ortam oluşturulması yönünde ortak çabaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Myanmar'ın Bağımsızlığına Destek

Vang, Myanmar’ın iç işlerine karışmama ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve bu ülkenin siyasi geleneklerine saygı gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Myanmar’ın bağımsızlığını, egemenliğini, ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda kararlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Güvenlik Olayları ve İsyanlar

Ağustos ayında, Myanmar ordusunun Kutkai kasabasına düzenlediği saldırıda 6 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırı sonucunda kasabanın çarşısı da büyük hasar gördü. Myanmar’da, askeri yönetime karşı eylemler düzenleyen "Üç Kardeşler İttifakı", ordunun sivil alanlara yönelik hava saldırılarını durdurması çağrısında bulunmuştu.

Çin'in Arabuluculuk Rolü

Çin, 12 Ocak 2024 tarihinde taraflar arasında bir ateşkes sağlanması amacıyla arabulucu rolü üstlenmişti. Myanmar'da 1 Şubat 2021 tarihinde ordunun yönetime el koyması ile başlayan siyasi kriz, ülkede ciddi çatışmalara ve kayıplara neden oldu. Bugüne kadar, Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara müdahalesi sonucu 1000’den fazla kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!