Çin Ordusu Tayvan Kıyısında Tatbikat Düzenledi

Çin'in, egemenlik sorunları yaşadığı Tayvan'a yakın kıyı bölgelerinde gerçek mühimmatla askeri tatbikat yaptığı bildirildi. Tayvan Boğazı'nın karşısında, Fucien eyaletine bağlı Pingtan Deniz Güvenliği İdaresi, gerçekleştirdiği seyrüsefer uyarısında, askeri faaliyetler sebebiyle Tayvan'a yaklaşık 105 kilometre mesafede bulunan Nişuan Adası ve civarının 4 saat boyunca gemi trafiğine kapatıldığını halkla paylaştı.

Savaş Gemileri ve Gerginlik

Bu askeri tatbikat, ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisinin 20 Ekim'de Tayvan Boğazı'ndan geçişinin ardından gerçekleştirildi. ABD'nin 'Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze taşıyan USS Higgins muhribi ve Kanada Kraliyet Donanması'na ait 'Halifax' sınıfı HCMS Vancouver firkateyni, bu geçişi gerçekleştiren gemiler arasında yer aldı.

Pekin yönetimi, bu savaş gemilerinin geçişine sert tepki gösterdi. ABD ve Kanada'nın, 'ortalığı karıştırmak' ve 'Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar vermek' suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Tayvan Adası ve Bölgesel Güvenlik

Çin, Tayvan Adası'nı kendi topraklarının bir parçası olarak kabul edip, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak görmekte. Bu bağlamda ABD ve diğer ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı açık bir duruş sergileyen Çin, ABD Donanmasının yürüttüğü seyir ve keşif faaliyetlerinin, iki ülke arasındaki gerginlikleri artırdığını vurgulamaktadır.