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Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nden Çekilmesini ABD'ye Yıkıyor

Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilmesine ABD'yi sorumlu tutarak, baskı ve zorlamalara karşı olduklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:45
Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nden Çekilmesini ABD'ye Yıkıyor

Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nden Çekilmesini ABD'ye Yıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Panama'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nden çekilme kararına dair yaptığı açıklamada, ABD yönetimini suçladı. Lin, "ABD'nin Kuşak ve Yol işbirliğini karalamasına, baskı ve zorlamayla sabote etmesine karşıyız" ifadesini kullandı.

Panama'nın Kararı ve ABD'nin Etkisi

Lin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Panama'nın bu kararı almasının arkasında ABD'nin baskısının etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, Kuşak ve Yol Girişimi'nin, aralarında 20 Latin Amerika ve Karayip ülkesinin bulunduğu 150 ülke tarafından desteklendiğini vurguladı. Girişimin birçok ülkeye fayda sağladığına dikkat çekti.

Panama'nın Ayrılma Duyurusu

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin resmi olarak Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrıldığını duyurdu. Mulino, bunun tamamen kendi kararı olduğunu vurgulayarak; "Kuşak ve Yol Girişimi ülkeye ne kazandırdı?" diye sordu. Anlaşmanın her üç yılda bir otomatik olarak yenilenmesi öngörülüyordu, ancak herhangi bir taraf buna üç ay önceden bildirimde bulunarak son verebiliyordu.

Trump'ın İddiaları ve Panama Kanalı

ABD'nin inşa ettiği Panama Kanalı'nın 1999 yılına kadar ABD tarafından kontrol edildiği biliniyor. Eski Başkan Donald Trump, Çin'in bölgedeki etkisini eleştirerek, "Panama Kanalı'nı Çin işletiyor" ifadelerini kullanmıştı. Çin ile Panama'nın ilişkileri pek çok tartışmaya yol açmış durumda.

Çin'in Kanal Üzerindeki Varlığı

Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisi, devlete ait Çin Liman Mühedislik Şirketi tarafından inşa edilen bir köprü ile başlamıştı. Ayrıca, Hutchinson Ports adlı liman şirketi de kanalda belirli limanların işletmesini üstlenmiş durumda.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Panama Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Şubat 2023'te Panama'yı ziyaret etti ve Çin'in kanaldaki etkisini azaltma çağrısında bulundu. Mulino, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışmaya kapalı olduğunu belirterek, söz konusu girişimi yenilemeyeceğini Rubio'ya iletti.

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