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Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nden Çekilmesini Protesto Etti

Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılma kararını protesto ederek diplomatik kanallardan tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 16:19
Çin, Panama'nın Kuşak ve Yol Girişimi'nden Çekilmesini Protesto Etti

Çin'den Panama'ya Protesto Mesajı

Çin, Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılma kararı nedeniyle Panama'yı diplomatik kanallardan protesto etti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Cao Cıyüen, Panama'nın Pekin Büyükelçisi Miguel Humberto Lecaro Barcenas'ı bakanlığa çağırdı.

Büyükelçi'ye İletilen Mesaj

Bakan Yardımcısı Cao, Büyükelçi Lecaro'ya, iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi için imzalanan işbirliği mutabakatını yenilememe kararı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını aktardı. Bununla birlikte, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ve Panama arasındaki pragmatik işbirliğinin birçok sektörde hızla geliştiğini ve sonuçlar üreterek Panama halkına fayda sağladığını vurguladı.

Üçüncü Tarafların Müdahalesi

Cao, ABD'nin tehdit ve baskı yoluyla Çin-Panama ilişkilerini olumsuz etkileme girişimlerine karşı olduğunu belirtti. "Çin-Panama ilişkileri asla üçüncü bir tarafı hedef almıyor ve müdahalelerle bozulmamalı," dedi.

Panama'nın Kararının Ardındaki Sebepler

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ülkesinin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden resmen ayrılacağını duyururken, bu kararın tamamen kendisine ait olduğunu belirtti. Mulino, anlaşmanın kendilerine ne kazandırdığını sorguladı.

ABD'nin Endişeleri ve Trump'ın Açıklamaları

Öte yandan, ABD yönetimi, Panama Kanalı üzerindeki Çin varlığını sorun haline getirmiş durumda. Eski Başkan Donald Trump, Çin'in kanaldaki yapım ve işletim faaliyetlerini, kanalın uluslararası tarafsızlığına bir tehdit olarak görüyor.

Çin'in Panama Kanalı'ndaki Etkisi

Çin, 2018'de devlete ait Çin Liman Mühedislik Şirketinin Panama Kanalı'nda bir köprünün inşasında aldığı ihale ile bölgedeki etkisini artırmaya başladı. 2021'de Hutchinson Ports liman şirketi de kanalın işletiminde görev aldı.

Rubio'nun Panama Ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Panama'yı ziyaret ederek bu etkilerin azaltılması gerektiğini belirtmiş, bu durum karşısında Panama, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki mutabakatı yenilemeyeceğini ifade etmiştir.

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