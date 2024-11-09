Çin, PIESAT-2 Uydularını Uzaya Fırlattı

Çin'den PIESAT-2 Uyduları Uzaya

Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek amacıyla tasarlanan özel radar teknolojisine sahip PIESAT-2 uydularını uzaya fırlattı. Xinhua'nın haberine göre, toplamda 4 adet uydu, Long March 2C roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.

Başarıyla Yerleştirildiler

Fırlatmanın ardından, uydular planlanan yörünge konumlarına yerleşmeyi başardı. Bu fırlatma, Long March roketleri ile gerçekleştirilen 544'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

InSAR ile Gelişmiş Takip

Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) ile donatılan bu uydular, yer kabuğunun yüksek kesinlikli haritalandırılması için kritik bir rol oynuyor. InSAR teknolojisi, radar dalgaları ile yer kabuğundaki hareketleri birkaç santimetrelik hassasiyetle tespit etme yeteneğine sahip.

Çin'in Araştırma Hedefleri

Bu gelişmiş uydular, deprem, volkanik patlama, buzul hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntüleri gibi doğal olayların neden olduğu deformasyonları incelemek için kullanılmakta.

Hatırlatmak gerekirse, PIESAT-2 uydularının ilk grubu olan 4 adet PIESAT-1 uydusu ise Mart 2023'te uzaya gönderilmişti.