DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.616.608,78 0,61%

Çin, PIESAT-2 Uydularını Uzaya Fırlattı

Çin, yer kabuğu değişimlerini izlemek için 4 adet PIESAT-2 uydusunu başarıyla uzaya fırlattı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:55
Çin, PIESAT-2 Uydularını Uzaya Fırlattı

Çin'den PIESAT-2 Uyduları Uzaya

Çin, yer kabuğundaki değişimleri izlemek amacıyla tasarlanan özel radar teknolojisine sahip PIESAT-2 uydularını uzaya fırlattı. Xinhua'nın haberine göre, toplamda 4 adet uydu, Long March 2C roketi ile ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.

Başarıyla Yerleştirildiler

Fırlatmanın ardından, uydular planlanan yörünge konumlarına yerleşmeyi başardı. Bu fırlatma, Long March roketleri ile gerçekleştirilen 544'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

InSAR ile Gelişmiş Takip

Interferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) ile donatılan bu uydular, yer kabuğunun yüksek kesinlikli haritalandırılması için kritik bir rol oynuyor. InSAR teknolojisi, radar dalgaları ile yer kabuğundaki hareketleri birkaç santimetrelik hassasiyetle tespit etme yeteneğine sahip.

Çin'in Araştırma Hedefleri

Bu gelişmiş uydular, deprem, volkanik patlama, buzul hareketleri, toprak kaymaları ve yer çöküntüleri gibi doğal olayların neden olduğu deformasyonları incelemek için kullanılmakta.

Hatırlatmak gerekirse, PIESAT-2 uydularının ilk grubu olan 4 adet PIESAT-1 uydusu ise Mart 2023'te uzaya gönderilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de İnşaat Kazası: Balkon Çökmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
2
Adana Pozantı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
3
Manisa'da Boşanma Sürecindeki Kadını Öldüren Koca, Ağırlaştırılmış Müebbetle Yargılanacak
4
İsveçli Akademisyenden Sert Açıklama: "İsrail, Lübnan'da 11 Cami Yok Etti"
5
Kadıköy'de LÖSEV Şenliği Coşkuyla Kutlandı
6
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Oto Elektrikçi Tutuklandı
7
Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın AİHM Kararlarına Uyması İçin Strazburg'da Temaslarda Bulundu

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak