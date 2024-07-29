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Çin, QUAD Ülkelerini Eleştirdi: Bölgesel Gerginlik Yaratıyorlar

Çin, QUAD ülkelerini Asya-Pasifik'te gerginliğe neden olmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:14
Çin, QUAD Ülkelerini Eleştirdi: Bölgesel Gerginlik Yaratıyorlar

Çin'den QUAD Ülkelerine Sert Eleştiri

Çin, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkeleri olan ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın Asya-Pasifik bölgesinde gerginlik yarattığını ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bu konudaki görüşlerini düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Düşmanlık ve Çatışma İddiası

Lin Cien, Tokyo'da bir araya gelen QUAD dışişleri bakanlarının açıklamalarını eleştirerek, "Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya, bölgenin açık ve özgür olması gerektiğini savunuyorlar. Ancak asıl problema neden olan bu ülkelerin kendisi, bölgesel gerginlik yaratmalarıdır." dedi.

Barış ve İşbirliği Vurgusu

Lin, QUAD ülkelerinin açıklamalarının, bölgede barış, kalkınma ve işbirliği arayışına zıt olduğunu belirtti ve bu tür yaklaşımların diğer ülkelerin kalkınmasını engellediğini vurguladı.

Güney Çin Denizi Endişesi

QUAD ülkelerinin dışişleri bakanları, Tokyo'daki toplantılarında, Güney Çin Denizi'ndeki durumu endişeyle değerlendirdiklerini de ifade etmişti.

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