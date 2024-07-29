Çin, QUAD Ülkelerini Eleştirdi: Bölgesel Gerginlik Yaratıyorlar

Çin'den QUAD Ülkelerine Sert Eleştiri
Çin, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ülkeleri olan ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın Asya-Pasifik bölgesinde gerginlik yarattığını ifade etti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, bu konudaki görüşlerini düzenlediği basın toplantısında açıkladı.
Düşmanlık ve Çatışma İddiası
Lin Cien, Tokyo'da bir araya gelen QUAD dışişleri bakanlarının açıklamalarını eleştirerek, "Avustralya, ABD, Hindistan ve Japonya, bölgenin açık ve özgür olması gerektiğini savunuyorlar. Ancak asıl problema neden olan bu ülkelerin kendisi, bölgesel gerginlik yaratmalarıdır." dedi.
Barış ve İşbirliği Vurgusu
Lin, QUAD ülkelerinin açıklamalarının, bölgede barış, kalkınma ve işbirliği arayışına zıt olduğunu belirtti ve bu tür yaklaşımların diğer ülkelerin kalkınmasını engellediğini vurguladı.
Güney Çin Denizi Endişesi
QUAD ülkelerinin dışişleri bakanları, Tokyo'daki toplantılarında, Güney Çin Denizi'ndeki durumu endişeyle değerlendirdiklerini de ifade etmişti.