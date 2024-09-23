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Çin, Quad Zirvesi'nden Rahatsız

Çin, ABD'nin ev sahipliğindeki Quad Zirvesi'nde kendisine yönelik eleştirileri reddetti ve dışlayıcı tutumu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 19:18
Çin, Quad Zirvesi'nden Rahatsız

Çin, Quad Zirvesi'nde Kendini Hedef Alan Yorumlara Tepki Gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği Dörtlü Savunma Diyaloğu (Quad) Zirvesi'nde, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki tutumu gündeme geldi. Çin, bu zirvede kendisine yönelik yapılan eleştirilerden rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri'nin Açıklamaları

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'deki basın toplantısında, ABD'nin Avustralya, Japonya ve Hindistan ile oluşturduğu Quad'ın, Çin'i çevreleme amacı güttüğünü savundu. "ABD, asıl amacını saklayarak Çin'i hedef almadığını söylese de, zirvenin ana konusu Çin'di," dedi. Bu bağlamda Lin, herhangi bir medya kuruluşunun bu sözlere inanmadığını da belirtti.

Asya-Pasifik'te İş Birliği Vurgusu

Lin, işbirliğinin üçüncü tarafları hedef almaması gerektiğini ve dışlayıcı oluşumların bölgedeki güveni erozyona uğrattığına dikkat çekti. "Bölgesel barış, kalkınma ve işbirliği için çabalar, dışlayıcı girişimler nedeniyle başarısızlığa uğrayacaktır," şeklinde konuştu.

ABD'ye Çağrı

Sözcü Lin, ABD'nin stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. "ABD, Asya-Pasifik'teki diğer ülkelerin güvenlik çıkarları ile refahını hiçe saymamalı ve bölgedeki etkisini kaybetmemelidir," dedi.

Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi Üzerine Açıklamalar

Son olarak, Lin, Quad liderlerinin yayımladığı ortak açıklamada, Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerindeki egemenlik konusundaki endişelere de değindi. "ABD, küçük gruplar toplayarak bölge sorunlarına müdahil olmaya çalışıyor. Ancak, hiçbir güç Çin'in haklarına ve toprak bütünlüğüne zarar veremeyecek," dedi.

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