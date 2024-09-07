Çin Radarları Plazma Balonlarını 9,600 km Uzaklıktan Tespit Ediyor

Çin'in Radyo İyonosfer Tespit Sistemi

Çin'in Haynan Adası'nda bulunan Uzun Erimli Alçak İrtifa İyonosfer Radarı (LARID), atmosferdeki plazma balonlarını 9,600 kilometreye kadar mesafeden tespit edebildiğini duyurdu.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl hizmete giren bu radar, Kuzey Afrika’dan Pasifik'teki Midway Adaları’na kadar olan geniş bir alanda plazma balonlarını izleyebilmektedir.

Radar Teknolojisine Yeni Bir Boyut

Plazma balonları, iyonosferdeki elektrik yüklü parçacıkların aniden ortadan kaybolmasıyla oluşan anomali türleridir ve bu durum, GPS sinyalleri ile uydu iletişimini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu balonların tespit edilmesi oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Çin, LARID sayesinde bu tür plazma balonlarını uzaktan tespit edebilen ilk ülke konumuna geçerken, bilim insanları mevcut sistemin yanına 3-4 radar daha ekleyerek küresel bir süper radar ağı kurmayı hedeflemektedir.

Askeri Uygulamalar ve Stratejik Önemi

Uzmanlar, LARID’in ufuk doğrultusu radarı olarak askeri teknolojiye de önemli katkılar sağlayabileceğini vurguluyor. Çin donanması, bu teknolojiye benzer radarları bazı gemilerinde kullanmakta. Bu tip radarlar, birkaç metreye ulaşabilen elektromanyetik dalga boyları sayesinde casus uçakların radardan kaçma amacına yönelik kaplamalar tarafından emilmeden geri yansıtılabilmektedir.

Özellikle ABD’nin F-22 savaş uçakları gibi yüksek teknolojiye sahip askeri hava araçlarını tespit edebilmesi, bu teknolojinin stratejik önemini artırıyor.