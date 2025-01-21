Çin, Rusya ile Stratejik İlişkilerini Güçlendirdi

Çin ve Rusya'dan Güçlü İşbirliği Mesajı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin 2025 yılına kadar bağlarını güçlendirme ve uluslararası eşitlik ile adaleti savunma hususunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden saatler sonra video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Şi, dış koşullardaki belirsizliklere karşı iki ülkenin arasındaki bağların istikrar ve direnç ile yanıt vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Stratejik Koordinasyon ve Uluslararası Sistem
Şi, ikili ilişkilerin 2025'te yeni bir aşamaya taşınması gerektiğini vurgulayarak, 2. Dünya Savaşı'nın bitişinin 80. yıl dönümünün kutlanacağı süreçte Birleşmiş Milletler (BM) merkezli uluslararası sistemin korunması için birlikte çalışma vurgusu yaptı. Ayrıca, tüm ülkeleri BM Şartı Bu yıl Şanghay İşbirliği Örgütü(ŞİÖ) dönem başkanlığını üstleneceklerini hatırlatan Şi, Rusya ve diğer ülkeler ile işbirliğine devam edeceklerini ifade etti. Genişletilmiş BRICS işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çin ve Rusya, Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle Batı karşısında birçok ortak zorlukla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, iki ülke ikili ilişkilerini 'yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı' olarak tanımlamaktadır. Her iki ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olarak, ABD ve Batılı müttefiklerin etkisine karşı sık sık destekleyici politikalar sergiliyor. Çin, Rusya ile askeri ilişkileri de içeren birçok alanda işbirliğini sürdürürken, Batı ülkelerinin Ukrayna Savaşı'ndaki siyasi ve ekonomik destek vermemesi konusundaki telkinlerine rağmen bu yakınlaşmanın devam edeceği öngörülüyor.
Ukrayna Savaşı ve İki Ülke Arasındaki Yakınlaşma
Bu yıl Şanghay İşbirliği Örgütü(ŞİÖ) dönem başkanlığını üstleneceklerini hatırlatan Şi, Rusya ve diğer ülkeler ile işbirliğine devam edeceklerini ifade etti. Genişletilmiş BRICS işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Çin ve Rusya, Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle Batı karşısında birçok ortak zorlukla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, iki ülke ikili ilişkilerini 'yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığı' olarak tanımlamaktadır. Her iki ülke, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olarak, ABD ve Batılı müttefiklerin etkisine karşı sık sık destekleyici politikalar sergiliyor.
Çin, Rusya ile askeri ilişkileri de içeren birçok alanda işbirliğini sürdürürken, Batı ülkelerinin Ukrayna Savaşı'ndaki siyasi ve ekonomik destek vermemesi konusundaki telkinlerine rağmen bu yakınlaşmanın devam edeceği öngörülüyor.