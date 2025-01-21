Çin, Rusya ile Stratejik İlişkilerini Güçlendirdi

Çin ve Rusya'dan Güçlü İşbirliği Mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin 2025 yılına kadar bağlarını güçlendirme ve uluslararası eşitlik ile adaleti savunma hususunda birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninden saatler sonra video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Şi, dış koşullardaki belirsizliklere karşı iki ülkenin arasındaki bağların istikrar ve direnç ile yanıt vermesi gerektiğinin altını çizdi.

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