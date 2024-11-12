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Çin-Rusya Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı Pekin'de Gerçekleşti

Çin ve Rusya'nın 19. Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı Pekin'de gerçekleştirildi. İki ülke, güvenlik işbirliğini artırma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:34
Çin-Rusya Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı Pekin'de Gerçekleşti

Çin-Rusya İlişkileri Güçleniyor

Çin ile Rusya arasındaki 19. Stratejik Güvenlik İstişare Toplantısı, başkent Pekin'de düzenlendi. Toplantıya, Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkezi Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Vang Yi ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu eş başkanlık etti.

Görüşmelerin İçeriği

Toplantıda, tarafların majör stratejik güvenlik sorunları üzerinde kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduğu ve karşılıklı stratejik güvenin artırılması konusunda yeni mutabakatlar sağlandığı belirtildi. Vang, bu yılın Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılı olduğunu hatırlatarak, iki ülkenin ilişkilerinin son yıllarda uluslararası sindirme karşısında sağlam kalmayı başardığını ifade etti.

İşbirliği ve Destek Vurgusu

Vang, iki tarafın temel kaygı konularında birbirlerine sıkı bir şekilde destek vermeyi, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeyi ve pragmatik işbirliğini teşvik etmeye devam etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Çin ve Rusya'nın büyük komşu devletler arasında yeni bir ilişki paradigmaları yaratması gerektiğini dile getirdi.

Rusya'nın Tutumu

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Çin ile ilişkilerin karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerine dayandığını belirtti. Şoygu, "Kapsamlı stratejik ortaklığa dayanan ilişkilerimiz, en yüksek seviyede bulunuyor" ifadesini kullanarak, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel meselelerdeki yaklaşımlarının uyumlu olduğunu kaydetti.

Koordinasyon Çağrısı

Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan anlaşmaların uygulaması için çaba göstereceklerini belirtti. ABD ve müttefiklerinin Rusya ile Çin’i engellemeye çalıştığını vurgulayan Şoygu, buna karşı adımların birlikte atılması gerektiğini belirtti ve "Avrasya'nın eşit ve bölünmez güvenlik mimarisinin inşasında dış politikada koordinasyon önemli" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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