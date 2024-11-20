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Çin, Rusya ve Ukrayna'ya İtidal Çağrısında Bulundu

Çin, Rusya'nın nükleer silah doktrinindeki değişiklik ve Ukrayna'nın füze saldırıları sonrası taraflara itidal çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:33
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:33
Çin, Rusya ve Ukrayna'ya İtidal Çağrısında Bulundu

Çin, Nükleer Tansiyonu Düşürmek İçin Taraflara İtidal Çağrısı Yaptı

Çin, Rusya'nın nükleer silah kullanma eşiğini düşürmesi ve Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleriyle saldırılara başlaması sonrasında taraflara itidal ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, bu yükselen gerilime dair yorumlarda bulundu.

Çin'in İtidal Çağrısı

Lin, "Mevcut koşullarda tüm taraflar sakin olmalı ve itidalle hareket etmeli, diyalog ve istişare yoluyla gerilimi düşürerek stratejik riskleri gidermeli," diye belirtti.

Sözcü, Çin'in Ukrayna krizi konusundaki siyasi çözüme olan desteğinin sabit olduğunu vurgulayarak, tüm tarafları gerilimi azaltma ve siyasi çözüme bağlı kalmaya teşvik eden bir tutum sergilediklerini ifade etti.

Rusya'nın Yeni Nükleer Doktrini

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Kasım'da, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması durumunda nükleer silahlarla yanıt verme yetkisini tanıyan yeni bir doktrini onayladı. Bu doktrin, başka bir ülkenin nükleer silah desteğiyle Rusya topraklarına saldırı gerçekleştirmesi halinde de nükleer yanıt verme hakkını kapsıyor.

Ayrıca, insansız hava araçları ya da savaş uçaklarıyla yapılan saldırıların da nükleer yanıt verme durumları arasında yer aldığı belirtildi. Öte yandan, bir ittifak üyesine karşı saldırganlık yapılması da nükleer yanıt verilmesi gereken bir gelişme olarak tanımlanıyor.

Moskova'nın bu adımı, ABD yönetiminin Ukrayna'ya, temin ettiği Uzun Menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiği iddialarının ardından geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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