Çin Sahil Güvenlik Gemileri Japon Kara Sularını İhlal Etti

Çin'in İhlali: Japon Kara Sularına Giriş

Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, Okinawa eyaletindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı, Çin'e ait 4 sahil güvenlik gemisinin Japon kara sularını ihlal ettiğini duyurdu. İhlal sırasında, 76 milimetrelik makineli toplarla donatılmış olan gemiler, Japonya'nın kontrolündeki Minami-Kojima ve Taişo-jima Adaları etrafında dolaşma faaliyetinde bulundu.

Sahil güvenlik, yabancı gemilerin ulusal kara suları ihlallerini önlemek amacıyla uyarılarda bulunmaya ve bölgeyi izlemeye devam etti. Japonya Sahil Güvenliği'nin uyarıları sonrasında, söz konusu gemiler bölgeden ayrıldı. Aslında, Çin'e ait gemiler en son 8 Ocak'ta Japon kara sularını ihlal etmişti.

Tartışmalı Adaların Arka Planı

Japonya'nın Senkaku, Çin'in ise Diaoyü olarak adlandırdığı takımadalar, Doğu Çin Denizi'nde, Çin'in doğu sahilinde ve Japonya'nın güneybatı kıyısında yer almaktadır. Bu bölge; 5 ada ve 3 kayalıktan oluşmakta olup, mülkiyeti Japonya'ya ait olsa da, Çin'in burada hak iddiaları bulunmaktadır. Üzerinde kimsenin yaşamadığı bu bölge, uzun süredir devam eden egemenlik tartışmalarının merkezinde yer almaktadır.