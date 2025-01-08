Çin Sahil Güvenlik Gemileri, Japon Karasularını İhlal Etti

Çin'e ait sahil güvenlik gemileri, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal etti. Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'nın verdiği bilgiye göre, Çin'e ait dört gemi, Japon kara sularına girdi.

Yapılan açıklamada, makineli toplarla donatıldığı görülen bu gemilerin, Japonya'nın kontrolündeki Minami-Kojima Adaları etrafında dolaştıkları ve Japonya Sahil Güvenliği tarafından yapılan uyarılar sonrası bölgeden ayrıldıkları belirtildi.

Bu olay, 2025 yılı için ilk Japon kara suları ihlali olarak kaydedildi. Daha önce, bu gemilerin en son 6 Aralık 2024'te Japon karasularını ihlal ettiği bilgisi de aktarıldı.

Devlet televizyonu NHK, Japon sahil güvenlik birimlerinin, yabancı gemilerin ulusal kara sularına izinsiz girişlerini önlemek için uyarıda bulunmaya ve bölgeyi izlemeye devam ettiğini duyurdu.

Tartışmalı Adalar

Japonya'nın 'Senkaku', Çin'in 'Diaoyü' olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu kıyıları ve Japonya'nın güneybatı sahili arasında yer almaktadır. Beş ada ve üç kayalıktan oluşan bu bölge, Japonya tarafından sahiplenilmesine rağmen, Çin tarafından hak iddia edilen ve üzerinde kimsenin yaşamadığı bir alan olarak uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden olmaktadır.