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Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanı Olarak Eyleme Odaklanıyor

Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde ekonomik ve güvenlik işbirliğini artırmaya yönelik somut adımlar atmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:22
Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanı Olarak Eyleme Odaklanıyor

Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü Dönem Başkanlığında Eylem Vurgusu Yapıyor

Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) dönem başkanlığı kapsamında "sözden çok eylem" ilkesini benimseyerek, ekonomik ve güvenlik alanlarında somut işbirliklerini hayata geçirmeyi planlıyor.

Yeni Slogan ve Hedefler

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sun Veydong, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ŞİÖ’nün dönem başkanlığında belirledikleri yeni sloganın "ŞİÖ, 'Şanghay Ruhu'nu yaşatarak eyleme geçiyor." olduğunu ifade etti. Sun, bu sloganın örgütün vizyonunu ve ilerideki çalışmalarını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Sözde Kalmayacak Somut Eylemler

Sun, "Eylemler, sözlerden daha iyi konuşur. Biz, örgüt üyeleriyle birlikte kalıcı barış, evrensel güvenlik ve ortak kalkınma amacıyla çalışarak daha fazlasını elde etmeliyiz." dedi. Ayrıca, ŞİÖ’nün işleyişinin pratiklik ve etkililiğe dayanması gerektiğine vurgu yaptı.

Önemli Zirveler ve Belge Kabulü

2025 yılında ŞİÖ Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak olan Çin, bu zirvede uluslararası işbirliği ve güvenlik konularında iki önemli belgede anlaşmalar imzalanacağını duyurdu.

Pratik İşbirliğinin 5 Ana Alanı

Çin, işbirliği kapsamında beş temel alanda pratik işbirliğini hızlandırmayı hedefliyor:

  • Karşılıklı siyasi güvenin artırılması için siyasi partiler diyaloğu
  • Ortak güvenliği sağlamak için çeşitli merkezlerin kurulması
  • Tarım teknolojisi ve yerel ekonomik işbirlikleri
  • Yeşil enerji ve yeşil kalkınma projeleri
  • İnsanlar arası etkileşim için forumlar düzenlenmesi

100'den Fazla Etkinlik Düzenlenecek

Sun, dönem başkanlıkları boyunca 100'den fazla forum ve etkinlik düzenleyerek çeşitli konularda işbirliği projeleri geliştireceklerini açıkladı.

Arap Dünyasına Açılım

ŞİÖ'nün genişlemesi konusuna açık olduklarını ve Arap ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabaların olabileceğini belirten Sun, "ŞİÖ, barışa katkı sağlamak için daha fazla ülkenin katılımına açık olmalı" şeklinde konuştu.

Örgütün Rolü ve Geleceği

Ukrayna Savaşı ve artan jeopolitik rekabetin, örgütün önemini artırdığına dikkat çeken Sun, "ŞİÖ, kuruluşunda belirlenen hedeflerle birlikte hayatiyetini korumakta ve barış dolu bir dünya yaratmaya yönelik katkılarda bulunmaktadır." dedi.

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