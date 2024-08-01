Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Çin Savunma Bakanı, Ayrılıkçı Faaliyetlere Karşı Kararlılığını Vurguladı

Dong Cün, ordu olarak her türlü ayrılıkçı faaliyetle mücadele edeceğiz dedi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 11:59
Çin Savunma Bakanı, Ayrılıkçı Faaliyetlere Karşı Kararlılığını Vurguladı

Çin Savunma Bakanı, Her Türlü Ayrılıkçı Faaliyetle Mücadeleye Hazır

Çin Savunma Bakanı Dong Cün, ordunun "her türlü ayrılıkçı faaliyeti" ortadan kaldırmaya ve ulusal çıkarları etkin şekilde korumaya kararlı olduğunu bildirdi.

Pekin'de Önemli Açıklamalar

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Dong, bu hedeflerinin ardında tüm askerlerin savaşa hazır olma odaklandığını belirtti. Ayrıca, 2027 yılı için belirlenen yüzüncü yıl hedefini gerçekleştirmek için herkesin azimle çalıştığını ifade etti.

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Dong, farklı ülkelerle işbirliğini güçlendirmek üzere yabancı mevkidaşlarıyla işbirliği yapma arzusunu da dile getirdi.

Kanada Donanması'nın Tayvan Boğazı Geçişine Tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, HMCS Montreal adlı Kanada Donanması savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişine yönelik bir açıklama yaptı ve durumu yakından izlediklerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var