Çin Savunma Bakanı, Ayrılıkçı Faaliyetlere Karşı Kararlılığını Vurguladı

Çin Savunma Bakanı, Her Türlü Ayrılıkçı Faaliyetle Mücadeleye Hazır

Çin Savunma Bakanı Dong Cün, ordunun "her türlü ayrılıkçı faaliyeti" ortadan kaldırmaya ve ulusal çıkarları etkin şekilde korumaya kararlı olduğunu bildirdi.

Pekin'de Önemli Açıklamalar

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 97. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuşan Dong, bu hedeflerinin ardında tüm askerlerin savaşa hazır olma odaklandığını belirtti. Ayrıca, 2027 yılı için belirlenen yüzüncü yıl hedefini gerçekleştirmek için herkesin azimle çalıştığını ifade etti.

Uluslararası İşbirliği Vurgusu

Dong, farklı ülkelerle işbirliğini güçlendirmek üzere yabancı mevkidaşlarıyla işbirliği yapma arzusunu da dile getirdi.

Kanada Donanması'nın Tayvan Boğazı Geçişine Tepki

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı, HMCS Montreal adlı Kanada Donanması savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçişine yönelik bir açıklama yaptı ve durumu yakından izlediklerini belirtti.