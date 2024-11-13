Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Gerçekleştirdi

Güney Çin Denizi'nde Askeri Tatbikat

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile gerilimlerin tırmandığı bir dönemde, iki ülke arasındaki ihtilaflı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaptığını duyurdu.

Askeri Hareketlerin Arkasında Yatan Nedenler

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Güney Cephe Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin bölgede "müşterek deniz ve hava devriyesi" yürüttüğü belirtildi. Bu tatbikat, Çin ile Filipinler arasındaki egemenlik ihtilafına bağlı sürtüşmelerin arttığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Taban Hatları ve Scarborough Sığı

10 Kasım'da Çin, Scarborough Sığı çevresinde ülkenin iddia ettiği taban hatlarının koordinatlarını içeren bir harita yayınlamıştı. Taban hatları, bir ülkenin kara suları ve münhasır ekonomik bölgesinin sınırlarını belirleyen kıyı hatları olarak tanımlanıyor. Çin, Güney Çin Denizi'nde teamül dışı olarak bu hatları denizin içine çizmektedir.

Scarborough Sığı Hakkında

Scarborough Sığı, üçgen biçiminde, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olup, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası’na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer almaktadır. Filipinler, bu sığı Panatag olarak adlandırırken, Çin ise Huangyan ismini kullanmaktadır. Bölge, iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını sergilediği bir alan haline gelmiştir.

Tarihsel Arka Plan

2012 yılında, Filipinler Sahil Güvenliği, kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişiminde bulunmuş, ancak Çin Sahil Güvenliği'nin olaya müdahalesi sonrasında iki ülke arasında büyük bir gerilim yaşanmış ve Çin, bölgedeki kontrolü ele geçirmiştir.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlıklarını kazanan kıyıdaş ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarının odak noktası olarak dikkat çekmektedir. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bölgenin %80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunmuş ve bu durum, Filipinler, Vietnam, Brunei, ve Malezya gibi ülkelerin de hak iddia etmesine neden olmuştur. ABD de bölgedeki ihtilaflı adalarda Çin'in askeri üsler inşa etmesine karşı çıkmaktadır.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.