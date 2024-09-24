Çin, Sincan Pamuk Boykotu Üzerine ABD'li Şirkete Soruşturma Başlattı

Çin'den ABD'li Tekstil Şirketine Soruşturma

Çin Ticaret Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk alımını durduran PVH Grubu hakkında resmi bir soruşturma başlattı. PVH Grubu, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi markaların çatı şirketi olarak dikkat çekiyor.

Soruşturmanın Sebepleri

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli şirketin Sincan'dan tedarik ettiği ürünler için uyguladığı "ayrımcı tedbirler" nedeniyle "Güvenilmez Varlık Listesi" kapsamında incelendiği belirtildi. Açıklamada, PVH Grubu'nun bu eylemleri ile hem piyasa dengelerini ihlal ettiği, hem de Çinli firmaların meşru haklarına zarar verdiği ifade edildi.

Şirketin Zorunlu Belge Sunma Süreci

Soruşturma çerçevesinde, PVH Grubu'nun son 3 yıl içerisindeki belgeleri 30 gün içinde yetkililere iletmesi gerektiği hatırlatıldı. Şirket, aynı zamanda bu süre zarfında belirtilen konularda savunma çizelgesi sunma hakkına sahip.

Sincan'daki Durum ve Uluslararası Tepkiler

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, bölgede yaşayan Türk ve Müslüman azınlıkların zorla çalıştırıldığı iddialarıyla uluslararası kamuoyunun gündeminde. Nike, Adidas ve H&M gibi dünya çapında tanınmış markalar da Sincan'dan gelen hammadde tedariklerini yeniden gözden geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Aynı zamanda, ABD Kongresi'nin 2021'de kabul ettiği Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası, Sincan bölgesinden yapılan tüm ithalatları zorla çalıştırma öngörüsü ile yasaklamakta.