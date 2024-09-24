DOLAR
34,12 0,04%
EURO
38,1 -0,3%
ALTIN
2.907,96 -0,84%
BITCOIN
2.166.006,18 -0,15%

Çin, Sincan Pamuk Boykotu Üzerine ABD'li Şirkete Soruşturma Başlattı

Çin, ABD merkezli tekstil şirketi PVH Grubu'nun Sincan pamuk boykotu nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 19:37
Çin, Sincan Pamuk Boykotu Üzerine ABD'li Şirkete Soruşturma Başlattı

Çin'den ABD'li Tekstil Şirketine Soruşturma

Çin Ticaret Bakanlığı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden pamuk alımını durduran PVH Grubu hakkında resmi bir soruşturma başlattı. PVH Grubu, Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi markaların çatı şirketi olarak dikkat çekiyor.

Soruşturmanın Sebepleri

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli şirketin Sincan'dan tedarik ettiği ürünler için uyguladığı "ayrımcı tedbirler" nedeniyle "Güvenilmez Varlık Listesi" kapsamında incelendiği belirtildi. Açıklamada, PVH Grubu'nun bu eylemleri ile hem piyasa dengelerini ihlal ettiği, hem de Çinli firmaların meşru haklarına zarar verdiği ifade edildi.

Şirketin Zorunlu Belge Sunma Süreci

Soruşturma çerçevesinde, PVH Grubu'nun son 3 yıl içerisindeki belgeleri 30 gün içinde yetkililere iletmesi gerektiği hatırlatıldı. Şirket, aynı zamanda bu süre zarfında belirtilen konularda savunma çizelgesi sunma hakkına sahip.

Sincan'daki Durum ve Uluslararası Tepkiler

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, bölgede yaşayan Türk ve Müslüman azınlıkların zorla çalıştırıldığı iddialarıyla uluslararası kamuoyunun gündeminde. Nike, Adidas ve H&M gibi dünya çapında tanınmış markalar da Sincan'dan gelen hammadde tedariklerini yeniden gözden geçirme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Aynı zamanda, ABD Kongresi'nin 2021'de kabul ettiği Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası, Sincan bölgesinden yapılan tüm ithalatları zorla çalıştırma öngörüsü ile yasaklamakta.

İLGİLİ HABERLER

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
2
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Ahırdan Çıkan İzmaritler DNA İncelemesine Gönderildi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kritik Çağrı
4
Harris ve Trump Başarılı Yarışta Eşitlik İçinde
5
Yunanistan'da Deniz Yüzeyi Sıcaklığı 1991-2020 Döneminde 1.5 Derece Arttı
6
İsrail Savunma Bakanı Kara Tatbikatını İzledi
7
Kayseri'de Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kameraları ile Yakalandı

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek