Çin, 'Şıyan' Sınıfı İki Test Uydusunu Başarıyla Fırlattı

Long March 2D ile Sıçuan'dan gerçekleştirildi

Xinhua'nın haberine göre, Çin, yer ve uzay çevresi gözlem teknolojilerinin test edilmesi amacıyla tasarlanan Şıyan-30 01 ve Şıyan-30 02 uydularını uzaya gönderdi.

Uydular, Long March 2D roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı ve planlanan yörünge konumuna başarıyla yerleşti.

Bu fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 598. başarılı taşıma görevi olarak kayda geçti.

Adı Çince 'deney' anlamına gelen Şıyan uyduları, yer ve uzay çevresi gözlem teknolojileri için yapılan deneme ve yörünge testlerinde kullanılıyor.

İlk Şıyan uydusu 2004'te uzaya gönderilmiş olup, şu anda yörüngede 50 adet Şıyan uydusu aktif olarak bulunuyor.