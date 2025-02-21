Çin, Spratly Adaları'ndan Filipinler'e Ait 3 Uçağı Uzaklaştırdı

Çin'in Uçak Uzaklaştırma Hamlesi

Çin, Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları'ndan Filipinler'e ait 3 uçağı uzaklaştırdı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı, Filipinler'e ait 1 adet 'C-208' ve 2 adet 'N-22' tipi uçağın, Çin'in Nanşa Adaları olarak adlandırdığı bölgedeki hava sahasına yasa dışı girdiğini belirtti.

Açıklamada, sahil güvenlik birimlerinin durumu yakından izleyerek, hava araçlarını uyarıp bölgeden uzaklaştırdıkları ifade edildi. Ayrıca, Çin ordusuna ait bir helikopterin 18 Şubat'ta Scarborough Sığı yakınında Filipinler'e ait devriye uçağının yanında uçtuğu olay hakkında da bilgi verildi.

Tartışmalı İhlaller ve Uluslararası Tepkiler

Komutanlık, 'C-208' tipi Filipinler uçağının sürekli irtifa değiştirerek tehlikeli manevralar yaptığını ve Çin gemisinden yapılan uyarılara yanıt vermeyerek devriye helikopterinin uçağının irtifasına bilinçli olarak indiğini öne sürdü. Uçakta bulunan uluslararası basın kuruluşunun muhabirleri, bu olayın tanığı oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, helikopterin tehlikeli manevrası nedeniyle Çin'i kınadı. Bu durum, Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Güney Çin Denizi'ndeki Egemenlik Mücadelesi

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlıklarını kazanan kıyıdaş ülkelerin egemenlik iddialarıyla sıkça gündeme gelmektedir. İlk olarak 1947'de yayımlanan harita ile Çin, bölgenin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunmuştur. Bu alanda Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia eden ülkeler arasında yer almaktadır.

Çin'in, bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesi ve askeri varlığını artırması, gerek bölge ülkeleri gerekse ABD tarafından kabul görmemekte. Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusu üzerine Çin'in tek taraflı egemenlik iddialarını yasal olmadığına hükmetmiştir.