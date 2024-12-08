Çin, Suriye'de İstikrar İçin Çağrıda Bulundu

Çin'den Suriye'ye Önemli Mesaj

Çin, rejim karşıtı muhalif grupların Şam'da kontrolü sağlamasının ardından, Suriye'de istikrarın sağlanması için acil bir çağrıda bulundu. Bu bağlamda, Çin kurumları ve personelinin güvenliğinin korunmasını talep etti.

Dışişleri Bakanlığından Açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki durumu yakından izlediklerini belirterek, "Suriye'nin en kısa zamanda istikrara dönmesini umuyoruz" ifadesine yer verdi.

Çin Vatandaşlarına Destek

Ayrıca, Çin hükümeti, Suriye'den ayrılmak isteyen vatandaşlarına yardım sunarken, ülkede kalanlar ile sürekli iletişim kurarak onların güvende olmalarını sağlamak için tavsiyelerde bulunuyor. Açıklamada, Suriye'deki ilgili taraflara Çin kurumları ve personelinin emniyetini ve güvenliğini korumaları çağrısı yapıldı.

Şam Büyükelçiliğinin Rolü

Çin’in Şam Büyükelçiliği, görevine devam ettiğini ve ihtiyaç duyan Çin vatandaşlarına destek sağladığını vurguladı.