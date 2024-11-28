Çin, Taklamakan Çölü'nü Yeşil Kuşakla Kapatma Projesini Tamamladı

Yeşil Kuşak Projesi Tamamlandı

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklamakan Çölü'nün etrafını ağaçlar ve bitkilerle donatarak oluşturduğu 'yeşil kuşak' projesini tamamladı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin bildirdiğine göre, kum taşınmasını engellemek amacıyla çölün 3.046 kilometre uzunluğundaki dış çevresinin yeşillendirme çalışmaları başarıyla sona erdi.

Yeşil Kuşak ile Çölleşmenin Önlenmesi

Çölün güney ucunda yer alan, Hotan iline bağlı Keriye ilçesinde, bugün yeni dikilen ağaç ve bitkilerle çöl tamamen bir yeşil kuşakla kaplanmış oldu.

Bu kapsamda, çöl kavağı, kızılsöğüt ve saksaul ağaçları ile çöl iklimine dayanıklı bitkiler kullanılarak zenginleştirme yapıldı.

1983 yılında başlayan bu projenin 2.671 kilometrelik bir kısmı 40 yılda yeşillendirildi. Ekim 2023 itibarıyla ise kalan 285 kilometrelik bölümün yeşillendirilmesine başlandı.

Sahra ve Taklamakan’da Yeşil Kuşak Çözümü

Yeşil kuşak projeleri, Sahra ve Taklamakan gibi kum taşınmasıyla genişleyen çöllerde, yeşillendirilmiş alanlar oluşturarak daha büyük bölümlerin çölleşmesini önlemeyi hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.